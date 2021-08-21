تفاصيل وموعد جنازة حماة الفنان محمد رمضان

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توفت اليوم السبت والدة نسرين السيد عبد الفتاح زوجة الفنان محمد رمضان الأمر الذي جعله يعود إلى منزله بالقاهرة وذلك بعد ساعات من انتهاء حفله مساء أمس الذي أقيم في مدينة جولف بورتو مارينا بمنطقة الساحل الشمالي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل جنازة حماة محمد رمضان

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة صباح غد الأحد الموافق 22 من شهر أغسطس من مسجد السيدة عائشة، على أن يقام العزاء بمنطقة امبابة محل إقامة أسرة زوجته، وكان قد أعلن مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان عن إلغائه لجميع حفلاته القادمة حتى الإنتهاء من فترة الحداد على والدة زوجته، ويعود رمضان للقاهرة خلال ساعات للوقوف بجوار زوجته وحضور مراسم العزاء والجنازة.

حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

أحيا محمد رمضان أمس الجمعة واحدة من أقوى الحفلات في قرية بورتو جولف مارينا، بالساحل الشمالي حيث شهدت الحفل حضورًا جماهيرًا غير مسبوقًا ورفع محمد رمضان شعار كامل العدد، بسبب ضخامة أعداد الجماهير.

وقدم محمد رمضان خلال الحفل مجموعة الفقرات المبهرة إضافة إلى وجود فقرة للاستعراضات باستخدام الألعاب النارية، ودخل رمضان المسرح بسيارة لامبورجيني سوداء مطلية باللون الذهبي، مكتوبًا على الجزء الأمامي منها «نمبر وان»، وكانت هي الأغنية الافتتاحية للمسرح.

وشارك الطفل منذر مهران الفنان محمد رمضان في الحفل، مقدمًا معه أغنيتين، وهما القمر ومصباح علاء الدين، ليقدما بعض الحركات الاستعراضية التي ظهروا بها في الكليب سابقًا، ليشعلا حماس الجمهور.

محمد رمضان يثير الجدل بكليب أغنيته الجديدة «على الله»

أثار كليب أغنية محمد رمضان الجديدة التي تحمل اسم «على الله» الجدل بين جمهور محمد رمضان ومتربصيه، الأمر الذي جعله يتصدر مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، اذ ظهر خلال كليب أغنيته الجديدة «على الله» بسلاح أشار البعض بأنه سلاح ألي حقيقي ولكن خرج مخرج الكليب وقال بأنه مجرد ديكور لتصوير الكليب ليس إلا، الأمر الثاني الذي أثار الجدل حول رمضان هو ظهوره عاري بشكل ملفت خلال الكليب أكثر من 40 مرة، ما اعتبره البعض إساءة للملابس البدوية التي يرتديها اذ أن البدوي مثل أعلى للشيم والأخلاق النبيلة، ولكن الأمر الذي كان أكثر دهشة للجمهور هو تخلي رمضان عن الملابس الفاخرة والمجوهرات.