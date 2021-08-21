/646431/أحمد-سعد-بعد-زفافه-على-علياء-بسيوني-ادعولنا-ربنا-يبارك-في-حياتنا

انتهى الفنان أحمد سعد من مراسم عقد قرانه على عارضة الأزياء علياء بسيوني الذي أقيم في الساعات القليلة الماضية من مساء اليوم السبت الموافق 21 من شهر أغسطس، وحرص الفنان أحمد سعد على مشاركة جمهوره بهذا الحدث الذي يعد أهم وأسعد لحظة في حياته.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من أحمد سعد بعد عقد قرانه

نشر أحمد سعد مجموعة صور تجمعه بعلياء بسيوني من عقد قرانهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها قائلا: “ه الذي بنعمته تتم الصالحات تم كتب الكتاب والحمد لله.. ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا”.

ونشر المصور حسين عبد القادر عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام مجموعة من الصور والفيدوهات الرومانسة التي جمعت العروسين، وظهرا أحمد سعد وعلياء بسيوني في أول فيديو لهم يترقصان على أنغام إحدى الأغنيات الأجنبية gym class heroes في حفل زفافهما الذي يًقام الآن داخل أحد الفنادق الكبرى، وظهر أحمد سعد وزوجته في الصور الأولى من الحفل بشكل متألق اذ ارتدى سعد ببليزر أبيض وبنطال أسود بينما ظهرت زوجته علياء بسيوني بفستان قصير كشف عن ساقيها ولكنه بسيط

نبذة عن علياء بسيوني زوجة أحمد سعد

علياء بسيوني عارضة أزياء عالمية تمتلك براند ملابس تعرض فيه تصاميمها، وترتدي مشاهير منه مثل الإعلامية رضوى الشربيني، وزينة النجار وملك قورة، وبرغم ذلك لم تنشر صورا لها كثيرة على حساباتها على السوشيال ميديا، لكنها مرتبطة بالسوشيال ميديا بشكل كبير في إظهار بها للمكياج واطلالته المختلفة ومشاركة متابعيها بأدق لحظاتها خلال تناولها الوجبات المفضلة لها.

وتعد علياء بسيوني الزوجة الرابعة للفنان أحمد سعد عقب زيجته الأولى من سيدة خارج الوسط الفني، ثم من ريم البارودي، وهي الثانية، وسمية الخشاب التي تعد الزوجة الثالثة له.