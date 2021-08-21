/646430/وزير-الرياضة-يودع-البعثة-البارالمبية-في-مطار-القاهرة--ورسالة-خاصة-لأبطال-مصر-فيديو

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتوديع البعثة المصرية البارالمبية المشاركة في منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقرر إقامتها بالعاصمة اليابانية طوكيو، بداية من يوم 24 أغسطس الجاري وتستمر حتي ٦ سبتمبر المقبل.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات شرف صبحي: أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي اهتماماً كبيراً بالرياضيين المصريين وهو ما ظهر بشكل كبير في الدعم الكامل للرياضيين في المحافل الإقليمية والدولية، بالإضافة الي حرصه علي تكريم المتميزين رياضياً وتحفيزهم ليكونوا قدوة لغيرهم من الرياضيين.

أضاف "صبحي" أن البعثة المصرية البارالمبية تمتلك العديد من العناصر والأبطال الواعدة والتي لديها القدرة علي تحقيق العديد من الميداليات، ورفع علم مصر عالياً خفاقاً في أهم محفل رياضى يشهده العالم حالياً وهو دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، مشيراً الي ان الخطة الموضوعة من وزارة الشباب والرياضة لرعاية اللاعبين الرياضيين الاولمبيين والبارالمبيين تؤتي ثمارها، وهو ما ظهر في اولمبياد طوكيو.

أعرب أشرف صبحي عن ثقته في أن تحصد البعثة المصرية البارالمبية أكبر عدد من الميداليات في تاريخها كما فعل أقرانهم الرياضيين في أوليمبياد طوكيو، لتستمر الرياضة المصرية في تسطير إنجازات جديدة تضاف لسجلات الرياضة العربية والأفريقية علي المستوي الدولي.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة، يمثلون ٨ ألعاب مختلفة وهى" رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات".

وجاءت قائمة البعثة المصرية المشاركة في دورة الالعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي تنطلق فعالياتها يوم 24 من شهر أغسطس الجاري كالتالي:

منافسات رفع الأثقال

1- محمود صبري

2- شريف عثمان

3- طه عبد المجيد

4- محمد الالفاط

5- هاني عبد الهادي

6- محمد السيد

7- عمرو فاروق

8- جيهان غريب

9- فاطمه قرني

10- فاطمه عمر ابو عيشه

11- أمل حنفي

12- جيهان جلال

13- أماني الدسوقي

14- رانده تاج الدين

15- ريحاب رضوان

منافسات السباحة

16- يوسف السيد

17- زياد كحيل

18- أيه الله ايمن

19- ملك حسين

منافسات تنس الطاولة

20- سامح عبد العزيز

21- أيمن زناتي

22- ابراهيم حمدتو 23- سيد يوسف

24- فايزه عبد الحافظ

25- هناء حماد

منافسات ألعاب القوى

26- محمد رمضان

27- حمادة سيد على

28- دينا محمد على

منافسات دورة الباراتايكوندو

29- محمد الزيات

30- سلمى علي

منافسات الريشة الطائرة

31- أحمد الدكروري

منافسات كرة الطائرة جلوس

32- هشام الشويخ

33- عبد النبى عبداللطيف

34- حسام مسعود

35- أحمد عبد الجليل

36- محمد ابواليزيد

37- محمد عبد المعطى

38- أحمد خميس

39- أشرف زعلول

40- صلاح عطا

41- مطاوع عبد الباقى

42- أحمد عبد الفتاح

43- السيد موسى

منافسات كرة الهدف سيدات

44- اسراء جاد الكريم

45- اسراء عزالدين

46- جهاد عزالدين

47- حسناء الجابرى

48- أية عبدالله

49- حنان مصطفى ابراهيم