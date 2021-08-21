/646428/التعادل-الإيجابي-يحسم-لقاء-الاتحاد-والإنتاج-الحربي

انتهت أحداث مباراة الاتحاد السكندري، والإنتاج الحربي، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في لقاء الأسبوع الثاني والثلاثون من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نجح فريق الإنتاج الحربي في تسجيل الهدف الأول المباراة في الدقيقة السادسة عشر من عمر المباراة، عن طريق حسن ياسين، وعاد فريق الاتحاد في نتيجة المباراة في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر اللقاء، عن طريق عادل بدر.

تشكيل الاتحاد السكندري

في حراسة المرمى محمد صبحي

في خط الدفاع : داميون لوي - السيد سالم، هشام صلاح - صبري رحيل

في خط الوسط : خالد الغندور - أحمد منجا - أحمد حجي

في خط الهجوم: فوز الحناوي - عبد الغني ممحد - أحمد راشد

موقف الفريقين في الدوري

ويحتل الإنتاج الحربي المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 58 هدفاً.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 11 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

تاريخ مواجهات الفريقين

كانت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين دون رد سجلهم روماريو وليامز ورزاق سيسيه بالجولة 15 للمسابقة على إستاد الاسكندرية.

والتقى الانتاج والاتحاد في 21 مباراة قبل صدام الليلة انتهت 9 لقاءات منها بالتعادل مقابل 7 انتصارات للاتحاد وخمسة لزعيم الثغر.