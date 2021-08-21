/646424/التشكيل-الرسمي-لنهائي-البطولة-العربية-بين-اتحاد-جدة-والرجاء-البيضاوي

يلتقي فريق الرجاء ونظيره فريق الاتحاد، اليوم السبت، ضمن منافسات نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية للأبطال، وتقام البطولة على ملعب مولاى عبدالله بمدينة الرباط المغربية.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل الفريقين:

تشكيل اتحاد جدة:

جروهي، سعود عبدالحميد، عمر هوساوي، حمدان الشمراني، مهند الشنقيطي، كريم الأحمدي، برونو هنريكي، مورنادو، فهد المولد، عبدالعزيز البيشي، رومارينهو.

تشكيل الرجاء

الزنيتي، عبدالإله مدكور، مروان الهدهودي، إلياس الحداد، أسامة سوكحال، عمر العرجون، زكريا الوردي، عبدالإله الحافظي، سفيان رحيمي، محمود بنحليب، محسن متولي.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

انطلاق البطولة العربية

في حين تنطلق بطولة كأس العرب للمنتخبات في شهر ديسمبر القادم، على الأراضي القطرية، لتشهد العديد من الدوريات العربية على التوقف، بسبب مشاركة المنتخب الأول في البطولة.

وأكد نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، توقف الدوري في ديسمبر المقبل بسبب مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس العرب للمنتخبات، مشيرا إلى كون كل شيء جاهز قبل انطلاق المسابقة.

ومن المقرر إستكمال باقي المواجهات بالجولة الأولى من الدوري السعودي غدا قبل حسم الترتيب النهائي عقب نهاية المنافسات.

إنجاز تاريخي للهلال

حقق فريق الهلال فوزا غاليا على منافسه فريق الطائي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى وأحرز الهدف صالح الشهري في الدقيقة “91” من زمن اللقاء.

وتمكن نادي الهلال مواصلة الحفاظ على رقمه القياسي في الدوري السعودي للمحترفين، وهو تحقيق الفوز في المباريات الافتتاحي بالدوري السعودي منذ بدايته في عام 1977.

ولم يخسر نادي الهلال في المباراة الإفتتاحي في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه.

بعدم الخسارة عقب الفوز السبت الماضي على الطائي بهدف نظيف.

ويعد نادي الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في الأدوار الاستفتاحية للدوري السعودي منذ انطلاقه.

وحقق نادي الهلال الفوز في 36 مباراة في الجولات الافتتاحية للدوري السعودي للمحترفين، بينما تعادل في 10 لقاءات.

أسدل الستار على الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد انتهاء مباراة فريقي الهلال والطائي.

وشهدت نتائج الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي، رقما قياسيا، حيث لم يخسر أي فريق داخل أرضه، باستثناء أهلي جدة، ومعه فريق الحزم العائد حديثا للمسابقة.

الخسارة لا تعرف أصحاب الأرض

تعادل فريق الأهلي مع الفيصلي بهدف لكل فريق.

وتعادل فريق التعاون مع نظيره الحزم 3/3 في مباراة مثيرة.

وفاز فريق الفيحاء على منافسه اتحاد جدة بهدف نظيف.

وتغلب فريق أبها على فريق الشباب بهدفين مقابل هدف.

وسحق فريق النصر نظيره الضمك برباعية مقابل هدف.

وفاز فريق الفتح بهدف نظيف على الرائد.

وحقق فريق الاتفاق الفوز بثنائية على منافسه الباطن.

وحقق فريق الهلال الفوز على نظيره الطائي بهدف نظيف.