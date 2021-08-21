متحدث مجلس الوزراء: لا يوجد دولة بالعالم تطبق حزمة مشروعات تنموية متنوعة...

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن العمل المكتبى ليس وحده كافياً رغم أهميته، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء حريص دائما على متابعة المشروعات على الأرض، وزيارته لمحافظة الإسكندرية هى الثالثة له منذ توليه المنصب، ودائما ما يجرى زيارات لجميع المحافظات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "رئيس الوزراء باعتباره متخصصا فى الهندسة المعمارية، فله نظرة مختلفة عند زيارته الميدانية للمشروعات التى تنفذها الدولة، حيث يجرى جولة أسبوعية فى محافظة من المحافظات، وهناك مشروعات خدمية فى الإسكندرية مثل محاور الطرق وتطوير حلقة السمك، بالإضافة إلى أن محافظة الإسكندرية هى إحدى المحافظات الساحلية المهمة، ومشروع حديقة المنتزة الذى باكتماله سيتغير شكل هذه الحديقة وستكون مقصد مهم للسياحة الدولية فى الإسكندرية".

وقال: "لا توجد دولة فى العالم تطبق هذه الحزمة المتنوعة من المشروعات مثلما تطبق فى مصر، ولا يوجد دولة تعطى الوحدة السكنية كاملة التأسيس، وبرامج الحماية الاجتماعية مهمة ومتنوعة فى مصر، وهى التى خففت من حدة برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، وهو برنامج مهم ولكنه برنامج له آثار جانبية مثل أى مكان فى العالم، ولولا برامج الحماية الاجتماعية التى وفرتها الدولة، لما استطاعت مصر اجتياز آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي".