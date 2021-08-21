رسامة 63 شماسا فى كاتدرائية بولس الرسول بالعبور

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، القداس الإلهى، اليوم، بكاتدرائية القديس بولس الرسول فى مدينة العبور، وبمباركة قداسة البابا تواضروس الثانى.





ورسم الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة خلال القداس 63 من أبناء الكنيسة فى درجة شماسا مرتلا، كما دشن عددا من أوانى الخدمة بالكنيسة. شارك فى صلوات القداس والرسامة الآباء كهنة الكنيسة وأسر الشمامسة الجدد.

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