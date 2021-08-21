فيديوجراف.. التحول الرقمى بالمواقع الشرطية خدمة أسرع فى أقل وقت

جدة - نرمين السيد - شهدت المواقع الشرطية الخدمية، ثورة تطوير بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فى ظل السعى نحو تحديث وتطوير كافة جهات الوزارة، لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن، حرصا على تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية للمواطنين فى سهولة ويسر وبجودة وإتقان.





ويعد قطاع الأحوال المدنية على رأس المواقع الشرطية التى تستخدم "التحول الرقمى" لخدمة المواطنين وتقديم خدمات أسهل وأيسر، فى أقل وقت زمنى. كما اعتمد قطاع المرور بشكل كبير على التحول الرقمى فى إطار استراتيجية الداخلية الرامية إلى التحول الرقمى وميكنة جميع الخدمات المقدمة للجماهير، ولاسيما الخدمات التى تقدمها وحدات المرور، وفى ضوء تردد المواطنين بأعداد متزايدة على وحدات المرور لتلقى الخدمات المرورية المتنوعة، وإنفاذا لثوابت الاستراتيجية الأمنية الهادفة بأحد محاورها إلى تيسير الإجراءات وتحقيق مفهوم جودة الخدمات الأمنية.

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