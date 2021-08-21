وزير التعليم : استقبال 107 آلاف تظلم عبر رابط الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، إنه جرى استقبال 107 آلاف تظلم للثانوية العامة فى 553 ألف ورقة امتحانية منذ الساعة الثالثة عصرًا حتى الآن، والباب مفتوح لمدة أسبوع لتلقى التظلمات.





ونشر الوزير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، أنه يُسعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الرد على أى مشكلة خاصة بالنتائج من خلال موقع التظلم، وليس السوشيال ميديا، أو الإعلام، أو الرسائل الخاصة.

وحددت وزارة التربية والتعليم، خطوات وتعليمات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، منها عدم ســداد أية رســـوم "التظلـــــم مجانــــى"ولا توجـــد قيــود على عــدد المـــواد المتــظلم منـــها، ومدة التظلـــم أسبـــوع يبــدأ اليوم وحتى الخميـــس 26 أغسطس 2021.

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