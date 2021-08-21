صور.. حماة الوطن يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والتعليم الفنى

جدة - نرمين السيد - وشارك فى التكريم من قيادات حزب حماة الوطن، كل من الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، والفريق أسامة الجندى، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، واللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، واللواء حاتم حشمت، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، وأمين أمانة الأعلام، واللواء أحمد إبراهيم محمد العوضى، نائب رئيس الحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والدكتور أحمد العطيفى، أمين عام التنظيم، واللواء فتح الله نائب رئيس الحزب للتنظيم والإدارة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومساعدين الحزب.

كما حضر التكريم، كل من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، والنائب عادل العسومى، رئيس البرلمان العربى، والنائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ.

وألقى اللواء طارق نصير، كلمة حيث رحب فيها بحضور الحفل، وقال: "كل التحية والتقدير للحضور الكريم، وضيوف هذا الحفل، ورئيس البرلمان العربى ووزير التربية والتعليم ووزير الطيران والدكتورة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، ونواب الوزراء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ".

وتابع: "كل التهانى لكم على نجاحكم المتميز وتفوقكم المقدر والتهنئة لأسرتكم الكريمة على ما بذلته من جهد مضنى لمعاونتكم على تحقيق هذا النجاح، فكلنا يعلم أن النجاح هو نتاج منظومة متكاملة من الجهد والتعب والتركيز، تبدأ هذه المنظومة من الطالب ذاته واستعداده مرورا بالأسرة وجهدها وصولا إلى المدرسة".

واستطرد قائلا: "لا شك أن للنجاح مذاق متميز وللتفوق شعور عميق لا يقدره إلا من حققه، وهذا هو شعورنا جميعا الآن بتفوقكم وتميزكم الذى ندعو الله عزوجل أن يديمه عليكم فى حياتكم".

ووجه رسالته للطلاب قائلا: "إن ما حققتموه الآن هو الخطوة الأولى فى مسيرة حياتكم التى تبدأ أولى مراحلها بالالتحاق بالجامعة التى تحتاج ليس فقط إلى مجهود علمى فى المذاكرة فحسب، وإن كان هذا المجهود مطلوب، إلا أنه ليس كاف، بل يحتاج الطالب الجامعى أن يكتسب خلال مراحل دراسته الجامعية إلى مهارات أخرى تؤهله لخوض غمار الحياة؛ متسلحا بأدوات جديدة وفكر واعى وبإدراك مستنير".

وتابع: "أبنائى إن صناعة المستقبل والمشاركة فى معايشته تتطلب فهما دقيقا للواقع الراهن وتفهما واسعا لمتطلبات المستقبل، حتى لا تضيع الفرص التى بين أيديكم اليوم، وهذه الفرص هى ما تتيحه الدولة من مبادرات شبابية عديدة برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى تستهدف خلق ووعى صحيح لبناء كوادر شبابية مؤهلة".

وطالب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن بالإطلاع على هذه المبادرات بل والحرص على المشاركة فيها، مضيفا: "الحضور الكرام، إن مستقبل الأمم يتحدد بقدرات شبابها، وبإمكاناتهم وبما يتسلحون به من علم ومعرفة ومهارات، ومن هنا أؤكد دوما على أننا نطالب بالنظر إلى المستقبل، وأنتم مستقبل أمتنا والأعمدة التى ستستمر بها نهضتنا، وتتحقق بكم طموحاتنا فالمسؤولية اليوم فى أعناقكم وبين أيديكم".

وقدم اللواء طارق نصير، الشكر لكل من ساهم فى نجاح هذا اليوم وكذلك رعاة يوم التفوق.