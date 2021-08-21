/646429/أول-فيديو-يجمع-علياء-بسيوني-بأحمد-سعد-في-عقد-قرانهما

احتفل الفنان أحمد سعد و عارضة الأزياء علياء بسيوني بعقد قرانهما في أجواء رومانسية للغاية في حضور عدد بسيط من الأصدقاء والمقربين من العائلتين وذلك في خلال الساعات الحالية من اليوم السبت الموافق 21 من شهر أغسطس.

دوت الخليج يرصد الفيديو الأول لعقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني

ونشر المصور حسين عبد القادر عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام مجموعة من الصور والفيدوهات الرومانسة التي جمعت العروسين، وظهرا أحمد سعد وعلياء بسيوني في أول فيديو لهم يترقصان على أنغام إحدى الأغنيات الأجنبية gym class heroes في حفل زفافهما الذي يًقام الآن داخل أحد الفنادق الكبرى.

ونشر أحد أقارب الفنان أحمد سعد مجموعة من الصور له ولزوجته بعد اتمام عقد القران ظهرا بها بشكل متألق اذ ارتدى سعد ببليزر أبيض وبنطال أسود بينما ظهرت زوجته علياء بسيوني بفستان قصير كشف عن ساقيها ولكنه بسيط للغاية.

ويعد هذا الزيجة الرابعة للفنان أحمد سعد ومن المقرر الإحتفال به في سرية تامة بعيدا عن الأضواء واقتصار الحضور على الأقارب وعدد محدود من الأصدقاء المقربين.

وكان المطرب أحمد سعد، اعلن انفصاله عن خطيبته مؤخرًا، بعد خطبة دامت لـ10 أشهر، وذلك خلال تصريحاته ببرنامج «ET بالعربي»، ولم يذكر حينها أي طرف منهما أسباب الانفصال، وقرر الفنان حينها حذف صور علياء بسيوني والأخرى التي جمعتهما سويًا.

قصة حب أحمد سعد وعلياء بسيوني

الجدير بالذكر، أن قصة حب أحمد سعد وعلياء بسيوني أثارت جدلا على مدار الشهور الماضية، حيث سبق وان احتفل الفنان الشهير بعيد ميلاد خطيبته معترفا لها بحبه الشديد، كما سبق وأن امتدحها في عدة لقاءات عندما سُئل عنها ما يعني أنه كان يعيش قصة حب كبيرة معها.

ويأتي حفل الزفاف بعد الصلح بين أحمد سعد وعلياء بسيوني؛ حيث كانا قد انفصلا وأنهيا خطبتهما بعد نحو عشرة أشهر فقط من الارتباط، وبعد فترة تم الصلح؛ ليقرر الثنائي إخفاء الأمر ليكون زواجهما مفاجأة للجمهور، ويأتي تزامنًا مع عيد ميلاد أحمد سعد الذي احتفل به أمس الموافق 20 أغسطس.