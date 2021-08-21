/646427/صراع-الهبوط-غزل-المحلة-يخطف-نقطة-ثمينة-من-البنك-في-الدقائق-الأخيرة

عاد فريق غزل المحبلة بالتعادل في الدقائق الأخيرة، في الدقيقة الثامنةوالثلاثون من عمر المباراة، ففي شباك البنك الأهلي، في لقاء الأسبوع الثاني والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة وجاء التشكيل كالتالى :

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة غزل المحلة

حراسة المرمى:محمود الزنفلي .

الدفاع: أسامة إبراهيم، محمد فتحي، محمد دبش، عاصم صلاح.

خط الوسط: أحمد ياسين، حسام الصانع موسي دياوارا، محمد بسيوني.

الهجوم: فادي فريد، أحمد على.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: أحمد صبحي، محمد كوفي، محمود قاعود، محمود سيد، بهاء مجدي، معروف يوسف، محمد ميدو، فالديميرو لاميرا، شادي رضوان

موقف الفريقين في الدوري

ويحتل المحلة المركز الرابع عشر في جدول الدوري الممتاز برصيد 34 نقطة وذلك بعدما حقق الفوز سبع مباريات والخسارة في 11 مباراة والتعادل في 13 مباراة فيما يتبقى للفريق ثلاث مباريات أمام البنك الأهلي بإستاد بترو سبورت والمقاولون بإستاد غزل المحلة وبيراميدز بإستاد الدفاع الجوي.