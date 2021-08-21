بالصور..عقد قران الفنان أحمد سعد على علياء بسيوني

/646426/بالصورعقد-قران-الفنان-أحمد-سعد-على-علياء-بسيوني

يحتفل الفنان أحمد سعد و عارضة الأزياء علياء بسيوني في الوقت الحالي من مساء اليوم السبت الموافق 21 من شهر أغسطس بعقد قرانهم بعد عدد كبير من الخلافات التي دارت بينهم.

دوت الخليج يرصد الصور الأولى من عقد قران أحمد سعد على علياء بسيوني

ونشر أحد أقارب الفنان أحمد سعد مجموعة من الصور له ولزوجته بعد اتمام عقد القران ظهرا بها بشكل متألق اذ ارتدى سعد ببليزر أبيض وبنطال أسود بينما ظهرت زوجته علياء بسيوني بفستان قصير كشف عن ساقيها ولكنه بسيط للغاية.

ويعد هذا الزيجة الرابعة للفنان أحمد سعد ومن المقرر الإحتفال به في سرية تامة بعيدا عن الأضواء واقتصار الحضور على الأقارب وعدد محدود من الأصدقاء المقربين.

وكان المطرب أحمد سعد، اعلن انفصاله عن خطيبته مؤخرًا، بعد خطبة دامت لـ10 أشهر، وذلك خلال تصريحاته ببرنامج «ET بالعربي»، ولم يذكر حينها أي طرف منهما أسباب الانفصال، وقرر الفنان حينها حذف صور علياء بسيوني والأخرى التي جمعتهما سويًا.

نبذة عن علياء بسيوني زوجة أحمد سعد

علياء بسيوني عارضة أزياء عالمية تمتلك براند ملابس تعرض فيه تصاميمها، وترتدي مشاهير منه مثل الإعلامية رضوى الشربيني، وزينة النجار وملك قورة، وبرغم ذلك لم تنشر صورا لها كثيرة على حساباتها على السوشيال ميديا، لكنها مرتبطة بالسوشيال ميديا بشكل كبير في إظهار بها للمكياج واطلالته المختلفة ومشاركة متابعيها بأدق لحظاتها خلال تناولها الوجبات المفضلة لها.

وتعد علياء بسيوني الزوجة الرابعة للفنان أحمد سعد عقب زيجته الأولى من سيدة خارج الوسط الفني، ثم من ريم البارودي، وهي الثانية، وسمية الخشاب التي تعد الزوجة الثالثة له.

قصة حب أحمد سعد وعلياء بسيوني

الجدير بالذكر، أن قصة حب أحمد سعد وعلياء بسيوني أثارت جدلا على مدار الشهور الماضية، حيث سبق وان احتفل الفنان الشهير بعيد ميلاد خطيبته معترفا لها بحبه الشديد، كما سبق وأن امتدحها في عدة لقاءات عندما سُئل عنها ما يعني أنه كان يعيش قصة حب كبيرة معها.