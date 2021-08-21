/646425/بالمركز-الخامس-عماد-أشرف-يودع-منافسات-بطولة-العالم-للمصارعة

اكتفى بطل مصر في المصارع تحت سن 20 عام، عماد أشرف بالمركز الخامس في بطولة العالم للمصارعة للشباب، التي تستضيفها مدينة أوفا الروسية خلال الفترة من 16 ولغاية 22 أغسطس الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

خسر عماد أشرف أمام الإيراني محمد حسين بنتيجة 4-8 في النزال "الترضية" الذي جمعهما ضمن منافسات وزن تحت 77 كجم.

دور الثمن نهائي

وكسب المصارع المصري الشهرة بعد فوزه في الدور ثمن النهائي على المصارع الإسرائيلي ديفيد زهايتوميرسكي بنتيجة ساحقة (5-0) نقاط.

ومن ثم فاز عماد أشرف على بطل أرمينيا بنتيجة (5-1) في منافسات الدور ربع النهائي للبطولة، قبل أن يخسر بطل النرويج إكساوس موكوبو، في النزال الذي جمعهما أمس الجمعة.

طموح عماد أشرف

أكدت نرمين رفيق عضوة مجلس إدارة اتحاد المصارعة أن فوز عماد أشرف لاعب المنتخب على منافسه الإسرائيلي فى منافسات دور الـ 16 ببطولة العالم، لم يكن صدفة بل نتيجة إصرار على المواجهة والانتصار.

وقالت رفيق فى تصريحات خاصة أنها تواصلت مع عماد أمس وسألته عن خوض المباراة من عدمه لكنه رد بأنه سيلعب المباراة ويفوز بها وبالفعل هذا ما حدث.

وأضافت عضوة المصارعة أن إصرار اللاعب وفوزه على لاعب إسرائيل يعكس مدى وعيه وإدراكه أن اللعب والمكسب أفضل وأهم من الإنسحاب.

نتيجة مباراة عماد ولاعب إسرائيل

وفاز عماد أشرف بطل منتخب المصارعة فى وزن 77 كجم بنتيجة 5 / 0 على اللاعب الإسرائيلى فى دور الـ16 من بطولة العالم للشباب التى تقام بروسيا.

وخاض عماد أشرف لاعب منتخب المصارعة منافسات دور الـ16 ببطولة العالم تحت 20 سنة والتى تقام بروسيا أمام منافسه تجنبا للغرامة المالية التى تصل إلى 20 ألف فرنك سويسرى بالإضافة إلى الإيقاف من جانب الاتحاد الدولى للعبة.

وكانت قرعة بطولة العالم للشباب للمصارعة التى تقام فى الفترة من 17 إلى 24 أغسطس الجارى، أسفرت عن مواجهة عماد أشرف مع لاعب إسرائيلى وسط غموض موقف لاعب المنتخب المصرى سواء باللعب او الانسحاب إلا أنه قرر خوض اللقاء وفاز فيه باكتساح بنتيجة 5-0.