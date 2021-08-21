مصطفى فتحي يقود هجوم سموحة أمام الجونة

أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الجونة مساء اليوم علي ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وجاء تشكيل سموحة كالتالي: في حراسة: الهاني سليمان. خط الدفاع: رجب نبيل ، محمود عزت ، شريف رضا ، محمد عبد المنعم. خط الوسط: محمود حليمو ، كناريا ، إسلام جمال خط الهجوم: مصطفي فتحي، أحمد عبد القادر ، محمد نادى. جدول ترتيب الدوري المصري قبل اللقاء 1- الزمالك 76 نقطة. 2- الأهلي 72 نقطة. 3- المصري 49 نقطة. 4- بيراميدز 49 نقطة. 5- سموحة 47 نقطة. 6- الاتحاد السكندري 43 نقطة. 7- إنبي 43 نقطة. 8- طلائع الجيش 40 نقطة. 9- سيراميكا كليوباترا 38 نقطة. 10- مصر للمقاصة 37 نقطة. 11- الجونة 37 نقطة. 12- الإسماعيلي 37 نقطة. 13- المقاولون العرب 35 نقطة. 14- غزل المحلة 34 نقطة. 15- البنك الأهلي 32 نقطة. 16-وادي دجلة 28 نقطة. 17- أسوان 27 نقطة. 18- الإنتاج الحربي 26 نقطة. قائمة سموحة أمام الجونة وتضم قائمة سموحة 20 لاعب هم الهانى سليمان و عمر صلاح و رجب نبيل و محمود البدرى و محمود عزت و محمد عبد المنعم و أطهر الطاهر و محمد شكرى و شريف رضا و محمود حليمو و أحمد حمص و محمد كناريا و عبد الكبير الوادى و مصطفى فتحى و رفيق كابو و إسلام جمال وأحمد عبد القادر ومحمد ليله و ديريك نسينامبى و محمد نادى . ويسعى الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة أحمد سامى لحصد المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز على أمل تعثر الفرق المنافسة .

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