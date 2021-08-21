/646422/وزارة-التموين--الشراكة-بين-مصر-والسودان-تساهم-فى-خلق-كيانات-اقتصادية-متعددة-وتوفر-آلاف-فرص-العمل

أجتمع معالي الدكتور على المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الوفد السوداني والذى ضم عدد من أعضاء وممثلي الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة والتي أنشأت في ابريل 2021، وكذلك ممثلي شركة الاتجاهات السوادنية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الشراكة بين مصر والسودان

الشركة المصرية السودانية للتنمية

وخلال الاجتماع أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة هي نتاج العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين الشقيقتين وتعزيز التكامل الاقتصادى واستغلال الموارد الاقتصادية إضافة لكونها ستكون لها دوراً كبير في التسويق لصادرات البلدين وسد احتاجاتهما فى اى أسواق أخرى وتحقيق الأمن الغذائى من خلال تعزيز القيمه المضافة وإنشاء التحالفات الاستراتيجية تحت مظلة الشركة وزيادة التبادل التجارى بين البلدين فى مجال صناعة اللحوم والزيوت والسكر وصناعة الخميرة وصناعات السمسم وغيرها من المنتجات الغذائية وغير الغذائية.

وأكد المصيلحى إلى أن اجتماع اليوم تم في إطار الوقوف على آخر المستجدات والتطورات بالشركة وخطتها الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة، واضاف المصيلحى أن الشركة سوف تساهم في خلق كيانات اقتصادية أخري بين الدولتين الشقيقتين إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل للشباب من البلدين.

من جانبه أكد اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن مصر تساهم ب 60 فى المائة من رأس المال ، واشار حسنين أن التعاون مع شركة اتجاهات السودانية يعود إلي عام 2014، مع إبرام أول عقد معها لتوريد اللحوم السوادني الطازجة.

مشيراً إلي أن شركة اتجاهات السودانية قد تعاقدت مع وزارة التموين لتطوير وإدارة 25 منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية متخصصة لبيع اللحوم بنظام الشراكة مع إطلاق علامة تجارية جديدة يطلق عليها

"Just Meat "إضافة إلي بيع اللحوم الطازجة داخل منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمجمعاتها الاستهلاكية.

من جانبه أكد الوفد السوداني الي ان التعاون مع وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف يساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، مشيرين إلى الكيان الاقتصادي لهذه الشركة الجديدة سوف يكون له مردود اقتصادي بين البلدين، وفتح أفاق جديدة للاستثمار أيضا، مؤكدين ان الشركة التي تم تأسيسها لديهم قدرات مالية كبيرة وفنية هائلة.

حضر الاجتماع من الجانبين كل من اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، و الجبلي تاج الدين – نائب رئيس منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان والوفد المرافق لسيادته من شركة الاتجاهات السودانية.