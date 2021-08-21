الموت يفجع الفنان محمد رمضان وزوجته

حل بالفنان محمد رمضان حدث مأسوي بعد ساعات من الأنتهاء من حفله بمدينة جولف بورتو مارينا بمنطقة الساحل الشمالي، والذي يعود من خلالها بعد غياب عامين منذ 2019، اذ تلقى نبأ وفاة والدة زوجته نسرين السيد عبد الفتاح.

دوت الخليج يكشف وفاة والدة زوج محمد رمضان

ويعود الفنان محمد رمضان للقاهرة خلال ساعات للوقوف بجوار زوجته وحضور مراسم العزاء والجنازة، كما أعلن مصدر مقرب من الفنان عن إلغائه لجميع حفلاته القادمة حتى الإنتهاء من فترة الحداد على والدة زوجته.

محمد رمضان يثير الجدل بكليب أغنيته الجديدة «على الله»

أثار كليب أغنية محمد رمضان الجديدة التي تحمل اسم «على الله» الجدل بين جمهور محمد رمضان ومتربصيه، الأمر الذي جعله يتصدر مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، اذ ظهر خلال كليب أغنيته الجديدة «على الله» بسلاح أشار البعض بأنه سلاح ألي حقيقي ولكن خرج مخرج الكليب وقال بأنه مجرد ديكور لتصوير الكليب ليس إلا، الأمر الثاني الذي أثار الجدل حول رمضان هو ظهوره عاري بشكل ملفت خلال الكليب أكثر من 40 مرة، ما اعتبره البعض إساءة للملابس البدوية التي يرتديها اذ أن البدوي مثل أعلى للشيم والأخلاق النبيلة، ولكن الأمر الذي كان أكثر دهشة للجمهور هو تخلي رمضان عن الملابس الفاخرة والمجوهرات.

محمد رمضان يتألق بأغنيته الجديدة«على الله»

وطرح الفنان محمد رمضان، عصر الأربعاء أحدث أغنياته التي تحمل اسم «على الله»، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب واستطاعت الأغنية في ساعات أن تحقق أرقاما قياسية من المشاهدات، اذ تصدرت الأغنية تريند رقم 3 على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد أن حصدت خلال 18 ساعة المليون الأول من عدد المشاهدات، وهذا يعد رقم جيد للغاية،

كلمات أغنية «على الله» لمحمد رمضان

وتقول كلمات أغنية «على الله» : “على الله على الله أنا ماشي فيها كدا على الله، أحب أجيبها وهي طايرة أخش في الحيطة أوقعها، هاتلي شلة وهسمعها انتوا هلس خيش وقش بضاعة بايظة هنرجعها.. أنا الحقيقي دي الحقيقة، على المزيكا لساني أطول من برج إيفل، حطيت على الوحش عديت الليفيل، أنا كابوسك Egyptian eagle، أنت شغلتي لو مبسوط اخليك تتقفل، منا ماشي على الله، على الله على الله، أنا ماشي فيها كدا على الله، على الله على الله، مالقتش منافس ليا قولت أنافس نفسي، ماحدش بيملى عيني.. دايما بشغل ماتشغلشي، مين فيكوا بيا محلمش، مين فيكوا شافني ماقلدش، بتفكر فيا ماتكدبشي، مين فيكوا جالي وماخسرش”.