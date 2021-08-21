/646420/سيدات-تنس-الطاولة-بالأهلي-يتوج-بالبطولة-العربية

تُوج سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي بالبطولة العربية للأندية المقامة حاليًّا في الأردن، بعد الفوز مساء اليوم السبت، على غاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-0.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم الأهلي عرضًا جيدًا أمام غاز الجنوب العراقي، في نهائي البطولة العربية للأندية، الذي أقيم على صالة جامعة عمان الأهلية، وذلك بمشاركة كل من: “إليزابيتا سمارة، ونادين الدولتلي، وهنا جودة”.

طريق الأهلي للنهائي

وكان فريق “سيدات تنس طاولة الأهلي” قد حقق الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات، على حساب الأرثوذكسي الأردني بنتيجة 3-0، وغاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-1، والعربي الكويتي بنتيجة 3-0.

وفي مباراة الدور نصف النهائي، واصل فريق سيدات تنس طاولة الأهلي تفوقه، ونجح في الفوز على المرأة القطري بنتيجة 3-0، ليصعد للمباراة النهائية، ويتوج باللقب العربي على حساب غاز الجنوب العراقي.

قائمة سيدات تنس الأهلي

وضمت قائمة فريق “سيدات تنس طاولة الأهلي” التي شاركت في البطولة العربية للأندية كلا من: “نادين الدولتلي، ومروة هشام الهضيبي، ومريم هشام الهضيبي، وسارة عبد العزيز، وهنا جودة، وإليزابيتا سمارة”.

وتضم قائمة فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» كلا من: «سيد لاشين، ومحمد البيلي، وعمر عصر، وخالد عصر، وشادي مجدي، ومحمد شومان».

بينما تضم قائمة فريق سيدات تنس طاولة الأهلي خلال البطولة كلا من: «نادين الدولتلي، ومروة هشام الهضيبي، ومريم هشام الهضيبي، وسارة عبد العزيز، وهنا جودة، وإليزابيتا سمارة.

ويترأس بعثة تنس طاولة الأهلي رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.

حقق فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي الفوز ، على الأرثوذكسي الأردني بنتيجة3-0، في افتتاح منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام حالياً في الأردن، حتى 23 أغسطس الجاري.