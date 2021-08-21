/646416/أبطال-سيدات-مصر-في-الاسكواش-يسيطرون-على-نهائي-بطولة-بريطانيا

حققت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة نادي وادى دجلة والمصنفة الثانية عالميًا لسيدات الإسكواش، كما نجحت نور الشربيني لاعبة المنتخب المصري للإسكواش، في التأهل للدور النهائى ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، التى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 أغسطس بقيمة جوائز تصل إلى 175 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البلاتينيوم ضمن أعلى تصنيف لبطولات الإسكواش.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مسيرة الطرفين للنهائي

وفازت نوران جوهر في مباراة الدور نصف النهائى على زميلتها بوادى دجلة هانيا الحمامى المصنفة السابعة عالمياً، بنتية 3-0، في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 11-5, 11.

وصعدت "الشربيني" للنهائي عقب فوزها على الأمريكية من أصول مصرية "أماندا صبحي" بنتيجة 3 - 1.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "11 - 7، 9 - 11، 11 - 2، 11 - 6"، في مباراة استغرقت 37 دقيقة من اللعب.

بذلك تلتقى نوران فى المباراة النهائية مع مواطنتها نور الشربينى المصنفة الأولى عالمياً فى قمة الاسكواش المصرى والعالمى، بنهائى مكرر من بطولة العالم الماضية.

بطولة بريطانيا للأسكواش

وتعتبر بطولة بريطانيا أحد أعرق البطولات فى تاريخ اللعبة، كما تعتبر هذه البطولة هى الأخيرة فى الموسم الجارى 2020 / 2021.

ويحمل البطل المصرى محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً، ونوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية والتى أقيمت فى عام 2019، قبل أن يتم إلغائها فى الموسم الماضى بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا.

حقق علي فرج المصنف الأول عالميا لقب كأس العالم رجال للمرة الثانية في مسيرته في المباراة النهائية ضد محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا ، ليثبتوا أن الإسكواش هي لعبة عالمية مصرية الصنع.

الاسكواش صناعة مصرية

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن التصنيف الجديد للاعبات الاسكواش فى شهر يوليو الماضي، وحافظت نور الشربيني على هيمنتها لصدارة التصنيف للشهر التاسع على التوالى، والرقم الـ 40 في تاريخها منذ بداية مسيرتها الاحترافية ، وتحتل نوران جوهر المركز الثانى بالتصنيف، بالإضافة إلى احتلال نور الطيب للمركز الثالث، وجاءت هانيا الحمامى فى المركز الخامس، بينما واصلت سلمى هانى حفاظها على المركز التاسع.