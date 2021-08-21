شباب ابوالنمرس يفوز على نزله الاشطر ٢/٣ ضمن منافسات دورى مستقبل وطن فى نسخته الثالثة

/646412/شباب-ابوالنمرس-يفوز-على-نزله-الاشطر-٢٣-ضمن-منافسات-دورى-مستقبل-وطن-فى-نسخته-الثالثة
أقيمت اليوم السبت الموافق 21\8\2021 ،على ملعب الرفاهيه بمنيل شيحه بمركز ابوالنمرس مباراة كره القدم بين فريقى شباب ابوالنمرس وزاويه ابومسلم وانتهت النتيجه فوز شباب ابوالنمرس ٢/٣.
دوت الخليج يرصد تفاصيل انطلاق دوري مستقبل وطن بابو النمرس
دوري مستقبل وطن
وقال محمد سعيد هلال امين الحزب بمركز ابوالنمرس، ان ذلك يأتى في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية وتذليل كافة العقبات التي تواجه الشباب وتشجيع النشاط الرياضى.
حزب مستقبل وطن
وكان حزب مستقبل وطن قد أعلن فى وقت لاحق عددًا من الشروط اللازم توافرها للاشتراك فى دورى مستقبل وطن، والتى كان على رأسها، أنه إذا رغب فريق الاشتراك فى دورى مستقبل وطن يلزم أن يتكون الفريق من 8 لاعبين ومدير إدارى ومدير فني (10 أفراد) ويشترط أن يكون سن اللاعب من 18 لـ 30 عام وقت التسجيل للبطولة.
ومن ضمن الشروط أيضًا، أنه مسموح لكل فريق عدد 2 لاعبين سنهم من 18 لـ 35 عام وقت التسجيل للبطولة يكون سن المدير الفني والمدير الإدارى لأى فريق من 18 لـ 45 سنة وقت التسجيل للبطولة، كما أنه يشترط انتماء كل أعضاء الفريق لنفس المركز أو القسم أو الحي.
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