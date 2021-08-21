خالد أبو بكر: قرار بوقف إجراءات حكم الحجز على «شقة الكنز بالزمالك»

كشف المحامي خالد أبو بكر، مساء السبت، تفاصيل مهمة في قضية شقة الزمالك التي احتوت على تحف وقطع أثرية وغيرها.

وقال خالد أبو بكر، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إنه "حصل على قرار بوقف إجراءات تنفيذ حكم الحجز على شقة الزمالك المملوكة للمستشار أحمد عبد الفتاح".

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الخاصة بفحص محتويات شقة الزمالك، العثور على 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد في محكمة جنوب القاهرة والذي ترأسه رئيس المحكمة، لإعلان تفاصيل المضبوطات، وتبين أيضا العثور على 787 قطعة لأسرة محمد علي، ليرتفع عدد المضبوطات التي تم العثور عليها إلى قرابة 1900 قطعة أثرية.