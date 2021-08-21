كشف المحامي خالد أبو بكر، مساء السبت، تفاصيل مهمة في قضية شقة الزمالك التي احتوت على تحف وقطع أثرية وغيرها.
وقال خالد أبو بكر، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إنه "حصل على قرار بوقف إجراءات تنفيذ حكم الحجز على شقة الزمالك المملوكة للمستشار أحمد عبد الفتاح".
وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الخاصة بفحص محتويات شقة الزمالك، العثور على 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد في محكمة جنوب القاهرة والذي ترأسه رئيس المحكمة، لإعلان تفاصيل المضبوطات، وتبين أيضا العثور على 787 قطعة لأسرة محمد علي، ليرتفع عدد المضبوطات التي تم العثور عليها إلى قرابة 1900 قطعة أثرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خالد أبو بكر: قرار بوقف إجراءات حكم الحجز على «شقة الكنز بالزمالك» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.