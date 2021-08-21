تفاصيل الحالة الصحية لأول مريض يعالج من الضمور العضلى فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - أجرى محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم اتصالا تليفونيا بوالد الطفل مصطفى محمود؛ للاطمئنان على حالته الصحية بعد خضوعه للفحوصات اللازمة ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج الضمور العضلى، والتى يتم تنفيذها بعيادة السلام بمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة ببنى سويف.





وصدر قرار اللجنة العلمية العليا بتلقى الطفل العلاج بمركز العلاج بمستشفى معهد ناصر ويتم حقنه من قبل استشاريين فى تخصصات (مخ وأعصاب، أطفال، تغذية وعلاج طبيعى) وذلك أسبوعيا على مدار ثلاثة أشهر، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للطفل، مؤكدا له أن مكتبه وتليفونه الشخصى مفتوح له فى أى وقت.

وأشار محافظ بنى سويف، فى بيان، اليوم السبت، إلى أن المبادرة الرئاسية لعلاج مرض الضمور العضلى من أهم المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن المبادرة العامة 100 مليون صحة، والتى جسدت - بشكل عملى - اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين والعمل المتواصل وخارج الصندوق لتشمل وتمتد الرعاية الصحية لكل مكان وكافة فئات المجتمع المصرى.

من جانبه، أكد مدير الفرع الدكتور محمد يحى إسماعيل أن الطفل "مصطفى محمود" هو أول حالة يتم حقنها من بنى سويف الذى يبلغ عمره 20 شهرا، وهو من قرية أهوة مركز بنى سويف، وأنه تجرى متابعة الحالة بشكل مستمر من خلال التواصل مع مركز العلاج بمستشفى معهد ناصر، والتواصل مع والد الطفل والذى أفاد باستقرار الحالة.

وأشار إلى انعقاد اللجنة المنوطة بأعمال مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرض ضمور العضلات، وذلك بتواجد كل من الدكتورة منى على والدكتور محمد عادل والدكتور أحمد هاشم