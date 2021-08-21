متحدث الوزراء: بدء تطعيم جميع العاملين فى المنظومة التعليمية بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح سعد أن هذا النظام تم تطبيقه في قطاع السياحة، في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء، وكان لذلك أثر إيجابي على تشجيع السائحين على المجئ لمصر والاستمتاع دون خوف وهو ما سيتم تطبيقه في العملية التعليمية".



وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء: نناشد الأهالي وأولياء الأمور على تشجيع أبنائهم على تلقي اللقاح المجاني، وسيشمل كل أعضاء المنظومة التعليمية حتى سائق السيارة الذي يصل بالأغذية إلى المدارس سيحصل إجباريا على اللقاح، وسيكون التحليل إلزامي لاستمرار هذه المعلمين والأساتذة في عملية التعليم، ومن هم دون 18 عام لن يحصلوا على اللقاح بشكل إجباري.

وتابع: منظمة الصحة العالمية وضعت قاعدة أن يكون سن 18 هو بداية الحصول على اللقاحات، ونحن في مصر لدينا أبحاث خاصة بهذا الأمر، وكورونا عودتنا أن كل الدراسات والأبحاث قابلة للتغير والتطوير، ورئيس الوزراء سيصدر قرارات تنظم عملية الحصول على اللقاح وتحديد الإجراءات المتخذة تجاه من يرفض الحصول عليه.



وأوضح: سنعطي فترة محددة نسمح فيها بالحصول على اللقاحات، وبعد أن تنتهى المهلة سيكون هناك إجراءات تجاه من رفض الحصول عليه.