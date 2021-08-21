جدة - نرمين السيد - وحدد المركز عدة شروط للتقديم، والتى جاءت على النحو التالى: الشروط العامة: أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس فى التخصصات المطلوبة بمرتبة الشـرف الدرجة الأولى أو الثانية - القسم الأول كحد أدنى، أو ما يعادل هذا المؤل من أى جامعة معترف بها، وألا يزيد عمره من 28 عامًا فى أول يناير 2022. التخصصات المطلوبة: 1- الزراعة "إنتاج محاصيل حقلية - بساتين - اقتصاد زراعی - تربة كيمياء حيوية - علوم أغذية – تقانة حيوية". 2- العلوم / العلوم والتقانة " كيمياء عامة – علم حيوان – تقانة حيوية – كيمياء حيوية – أحياء دقيقة". 3- الغابات / الغابات والمراعى 4- الهندسة "معمار، مدنية، مدنية – مياه، تعدين – معالجة خامات، كهربائية، اتصالات، إلكترونية – نظم مدمجة". 5- الطب البيطرى. 6- الإنتاج الحيوانى "دواجن". 7- الصيدلة 8- مختبرات طبية "أحياء دقيقة". 9- جيولوجيا "جيولوجيا، جيوفيزياء، ثروات معدنية". 10- علوم رياضية "إحياء حاسوب". وتقدم الطلبات معنونة للسيد / مدير عام المركز القومى للبحوث مع إرفاق نسخ من المستندات الآتية: 1- الشهادات الجامعية "البكالوريوس والتفاصيل" موثقة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى. 2- شهادات تدريب / خبرة فى مجال التخصص إن وجدت. 3- الرقم القومى. 4- السيرة الذاتية. وقال المركز إنه يتم التقديم برئاسة المركز القومى للبحوث شارع الملك نمر شرق مستشفى جعفر بن عوف للأطفال، اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 22 أغسطس 2021، وحتى 2 سبتمبر مع الالتزام باتباع الاحترازات الصحية، وسيتم إعلان تاريخ ومكان المعاينات للمستوفين للشروط المذكورة من خلال الموقع الإلكترونى للمركز القومى للبحوث www.ncr.gov.sd .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القومى للبحوث يعلن حاجته لشغل وظائف خالية فى 10 أفرع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.