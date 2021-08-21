انخفاض درجات الحرارة الإثنين المقبل.. تعرف على نسب الرطوبة

جدة - نرمين السيد - أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة بداية من يوم الإثنين حتى يوم الأربعاء المقبل، بمعدل درجة واحدة لتصل إلى 35 درجة، ولكن تظل نسب الرطوبة المرتفعة، هى السبب وراء الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، حيث تعمل على زيادة درجات الحرارة المحسوسة من "2 : 4" درجات عن المعدل الطبيعى.





وأضاف الخبراء أن طقس الغد سيكون حاراً فى الفترات الأولى من الصباح الباكر، لتصل درجات الحرارة إلى 36 درجة، وتزداد كلما اقتربنا من مناطق بعيدة عن الظل، وتتحسن بشكل ملحوظ بمجرد غروب الشمس. وعن متوسط نسب الرطوبة المتوقعة فى محافظات مصر: القاهرة والوجه البحرى: العظمى ليلا 88:85 الصغرى نهارا 35:30 السواحل الشمالية: العظمى ليلا 92:90 الصغرى نهارا 45:40 جنوب سيناء: العظمى ليلا 60:45 الصغرى نهارا 35:30 شمال الصعيد: العظمى ليلا 55:40 الصغرى نهارا 25:20 جنوب الصعيد: العظمى ليلا 35:30 الصغرى نهارا 15:20

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