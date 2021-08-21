فيديو - سعيد الشحات يروى لـ أيمن عدلى تفاصيل حياته المهنية فى الصحافة

وأضاف متولى خلال لقائه مع الإعلامى أيمن عدلى ببرنامج "كنوز الوطن" الذى يُعرض على فضائية أخبار مصر، اليوم السبت، أنه ولد سنة 1960 وكنت محل اهتمام من الأب والأم خصوصًا أنه جاء بعد 4 فتيات.
وذكر الشحات أن والده كان يمتلك حكمة "الأمى" التى استمدها من أبيه الذى كان يعمل خطيب القرية، وأوضح أن والده من هواة سماع الراديو ومحبًا للرئيس جمال عبدالناصر والشيخ عبدالباسط عبدالصمد.
وتابع الشحات :" أنه كان حريصًا على سماع نشرات الأخبار، وشراء الصحف اليومية خصوصًا صحيفة "أخبار اليوم"، لأنها كانت أحد مصادر الثقافة".
وعن مشواره المهنى، قال الشحات إنه بدأ العمل فى الصحافة أثناء دراسته الجامعية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وبعد التخرج وانتهائه من خدمته العسكرية التحق بمركز إعلام الوطن العربى عام 1985 فى بداياته، وكان المركز يراسل مجلات وجرائد عربية تصدر فى عواصم أوروبية ولبنان.
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