/646419/التعادل-الإيجابى-يحسم-لقاء-الفتح-والفيحاء-بالدورى-السعودى

حسم التعادل الإيجابى لقاء الفتح السعودى والفيحاء،فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، علي ملعب مدينة الامير عبدالله بن جلوي الرياضية وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

وافتتح التسجيل لفريق الفتح اللاعب سفيان بن دبكة فى الدقيقة 23 ، ليعود فريق الفيحاء ويتعادل عن طريق لاعبه رامون لوبيز فى الدقيقة 26.

ليرفع بذلك فريق الفيحاء رصيده الى أربع نقاط، بينما يمتلك الفتح نقطة وحيدة

اتشكيل الفتح لمباراة الفيحاء: حراسة المرمي: ماكسيم كوفال. خط الدفاع: عمار الدحيم، مروان سعدان، نواف بوشل. خط الوسط: خوستافو ويخايم، توفيق بوحيمد، سفيان بن دبكة، محمد الفهيد، كريستان كويفا. خط الهجوم: فراس البريكان، مراد باتنا. تشكيل الفيحاء لمباراة الفيحاء: حراسة المرمى:فلاديمير ستويكوفيتش. خط الدفاع : سامي الخيبري، حسين الشويش، محمد البقعاوي، بندر ناصر. خط الوسط: بانا ، عبدالرحمن السفري، عبدالله الدوسري، سلطان المندوش . خط الهجوم: صامويل اوسو، رامون لوبيز.

يواجه فريق الاتحاد نظيره الرائد في الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وفشل نادي الاتحاد في تحقيق الانتصار على الفيحاء بالجولة الأولى (0-1)، ليتكرر سيناريو الموسم الماضي عندما خسر في المباراة الافتتاحية في الدوري السعودي 2020/2021، أمام نادي الاتفاق بنتيجة (2-1). ويدخل نادي الاتحاد المباراة في المركز 11 بعد هزيمته أمام الفيحاء، فيما يدخل نادي الرائد المباراة في المركز الرابع بـ 3 نقاط و ستقام مباراة الاتحاد والرائد مساء اليوم الإثنين على استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة. وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة و50 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة و50 دقيقة بتوقيت أبوظبي. نتيجة مباراة الاتحاد وألفيحاء يذكر أن فريق الاتحاد قد تلقى هزيمة صادمة في افتتاح جولات الدوري السعودي للمحترفين، على يد فريق الفيحاء بهدف نظيف، ليواصل تقديم مفاجآته غير السارة لجماهيره، والتي باتت معتادة خلال المواسم الأخيرة، على الرغم من الاستفاقة النسبية بالموسم الماضي. لكن على الجانب الأخر، يستهدف فريق الرائد للاستمرار في تحقيق الانتصارات بعد أن حقق الفوز بالجولة الأولى على حساب الفتح، بهدف نظيف، أحرزه رائد الغامدي؛ وذلك على أمل إنهاء منافسات هذا الموسم في مركز جيد، بعيداً عن مراكز الهبوط. القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي ويمكن مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد عبر قنوات "SSC" الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500. لقمر الصناعي: نايل سات. التردد: 12523. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500.