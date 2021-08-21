تفاصيل الإعلان الدعائي لفيلم «ماكو» وهذا موعد عرضه

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طرحت الشركة المنتجة لفيلم «ماكو» الإعلان الدعائي الخاص بالعمل ترقبا لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أم وطرحت مجموعة من الأفيشات المبدئية والتي تصدرها النجوم المشاركون في البطولة.

دوت الخليجيرصد تفاصيل الإعلان الدعائي لفيلم ماكو

يطرح «ماكو» فكرة جديدة ضمن أحداث مستوحاة من الحقيقة، ومحاولة الاقتراب من حطام العبارة التي حتى الآن لم يتم تحديد السبب الحقيقي وراء حادث غرقها، ويظهر في الإعلان دخول الأبطال في مواجهات مرعبة مع أسماك القرش، التي تطاردهم حول الحطام بل وداخله أيضا، ومن المقرر طرح العمل بالسينمات بداية من 1 سبتمبر المقبل.

صناع فيلم ماكو

يشارك في بطولة فيلم ماكو عدد كبير من الفنانين ومنهم مراد يلدريم، وبسمة، ونيقولا معوض، وناهد السباعي، ومنذر رياحنة، وفريال يوسف، وعمرو وهبة، ومحمد مهران، وسارة الشامي، والعمل من تأليف أحمد حليم، ومحمد حفناوي، وإنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج هشام الرشيدي، وإشراف عام محمد التلباني، ومدير تسويق كريم هشام.

معلومات حول فيلم ماكو