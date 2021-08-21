/646417/محمد-الشوربجي-يودع-منافسات-بطولة-بريطانيا-للإسكواش

ودع البطل المصري محمد الشوربجى المصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 أغسطس بقيمة جوائز تصل إلى 175 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البلاتينيوم ضمن أعلى تصنيف لبطولات الاسكواش.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخسر الشوربجى في مباراة الدور نصف النهائى أمام منافسه النيوزلاندى بول كول بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 31 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 11-7, 11-5.

مباراة نهائي البطولة

ومن المقرر أن يلتقى بول كول مع البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالميا، فى المباراة النهائية للبطولة، وفاز على فرج على منافسه الكولومبى ميجيل رودريجيز فى مباراة الدور نصف النهائى بنتيجة 3-0، فى مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 1-5, 11-4, 11-6.

وتعتبر بطولة بريطانيا أحد أعرق البطولات فى تاريخ اللعبة، كما تعتبر هذه البطولة هى الأخيرة فى الموسم الجارى 2020 / 2021.

ويحمل البطل المصرى محمد الشوربجى المصنف الأول عالميا، ونوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية والتى أقيمت فى عام 2019، قبل أن يتم إلغاؤها فى الموسم الماضى؛ بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا.