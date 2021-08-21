/646416/أبطال-سيدات-مصر-في-الإسكواش-يسيطرون-على-نهائي-بطولة-بريطانيا

حققت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة نادي وادى دجلة والمصنفة الثانية عالميًا لسيدات الإسكواش، كما نجحت نور الشربيني لاعبة المنتخب المصري للإسكواش، في التأهل للدور النهائى ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، التى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 أغسطس بقيمة جوائز تصل إلى 175 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البلاتينيوم ضمن أعلى تصنيف لبطولات الإسكواش.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مسيرة الطرفين للنهائي وفازت نوران جوهر في مباراة الدور نصف النهائى على زميلتها بوادى دجلة هانيا الحمامى المصنفة السابعة عالمياً، بنتية 3-0، في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 11-5, 11. وصعدت "الشربيني" للنهائي عقب فوزها على الأمريكية من أصول مصرية "أماندا صبحي" بنتيجة 3 - 1. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "11 - 7، 9 - 11، 11 - 2، 11 - 6"، في مباراة استغرقت 37 دقيقة من اللعب. بذلك تلتقى نوران فى المباراة النهائية مع مواطنتها نور الشربينى المصنفة الأولى عالمياً فى قمة الاسكواش المصرى والعالمى، بنهائى مكرر من بطولة العالم الماضية. بطولة بريطانيا للأسكواش وتعتبر بطولة بريطانيا أحد أعرق البطولات فى تاريخ اللعبة، كما تعتبر هذه البطولة هى الأخيرة فى الموسم الجارى 2020 / 2021. ويحمل البطل المصرى محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً، ونوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية والتى أقيمت فى عام 2019، قبل أن يتم إلغائها فى الموسم الماضى بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبطال سيدات مصر في الإسكواش يسيطرون على نهائي بطولة بريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.