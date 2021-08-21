صبحي: ثقة العالم في مصر مستمره .. وبطولة العالم للدراجات تحدي جديد«صور»

/646415/صبحي-ثقة-العالم-في-مصر-مستمره--وبطولة-العالم-للدراجات-تحدي-جديدصور

شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي، فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين٢٠٢١، والتي تستضيفها مصر علي مضمار الدراجات بإسناد القاهرة، خلال الفترة من 31 أغسطس الجاري وحتى 5 سبتمبر المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أكد وزير الشباب والرياضة، أن حصول مصر على تنظيم بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين، 2021، هو استمرار لسلسلة نجاحات الدولة المصرية في تنظيم البطولات العالمية، والتي بدأت بنتظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، مطلع العام الجاري2021، ثم بطولة كأس العالم للرماية، ثم بطولتي إفريقيا لدراجات الطريق، والمضمار، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يؤكد قدرة مصر على استضافة الأحداث الرياضية العالمية.

أشار "صبحي" الي ان وزارة الشباب والرياضة تسعي الي تطوير رياضة الدارجات شأنها شأن كافة الرياضات التي نسعي الي تطويرها، مؤكداً أن المضمار الدولي للدراجات باستاد القاهرة، يُعد أكبر مضمار دولي مصمم على أحدث المعايير الدولية في منطقة الشرق الأوسط، مبيناً ان الدولة المصرية امام تحدي جديد في بطولة العالم القادمة للدراجات.

من جانبه، أكد الدكتور وجيه عزام ان موافقة مايقرب من ٤٣ للمشاركة في البطولة في ظل ظروف جائحة كورونا، يعكس ثقة هذه الدول في قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية العالمية، مضيفا أن الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة من ضمنها العشر دول الأولى في التصنيف الدولي لمنتخبات الدراجات وهو ما يؤكد أن البطولة ستشهد منافسات قوية ومستويات فنية متميزة، مضيفاً اننا تتوقع موافقة دول أخرى في البطولة لتكون واحدة من اقوي بطولات الدراجات ، وتأكيد علي احترام العالم الي مصر بلد الامن والأمان.

كلمة وجيه عزام

ووجه"عزام" الشكر للدولة المصرية وعلي رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين، كما وجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمتابعته المستمرة، لإجراءات وخطوات تنظيم البطولة، وحرصه على تذليل وتسهيل كافة احتياجات تنظيم فعاليات بطولات الاتحاد.

قائمة الدول المشاركة

جدير بالذكر أن قائمة الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة ضمت كل من "فرنسا والمانيا وسويسرا وجنوب أفريقيا واوغندا وماليزيا و النمسا وهولندا وكازاخستان والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية ونيجريا وأوكرانيا والدنمارك والبرتغال وايطاليا وكندا ونيوزيلاند والإمارات والسعودية والمغرب والجزائر والاردن وبوروندى و كوت ديفوار و ومالى والنيجر و السنغال وجنوب السودان"، إلى جانب مصر منظمة ومستضيفة البطولة.