بين الإنفصال والعودة..القصة الكاملة لعلاقة محمد عطية وميرنا الهلباوي

/646413/بين-الإنفصال-والعودةالقصة-الكاملة-لعلاقة-محمد-عطية-وميرنا-الهلباوي

اجتمع الثنائي الكاتبة ميرنا الهلباوي والفنان محمد عطية بقصة حب أشعلت السوشيال ميديا لفترة طويلة، لكن كأي قصة تخللها العديد من المشاكل التي أضافت إليها بعض الإثارة فتارة يعلنوا انفصالهم وتارة أخرى يعلنوا عن عودتهم وعدم القدرة عن ترك كلا منهما يد الأخر، وتحاصرهم الشائعات من جه والتفاعل الجماهير والإشادات بقصتهم من جه أخرى.

يرصد دوت الخليج القصة كاملة لعلاقة ميرنا الهلباوي بمحمد عطية

جاء إعلان ارتباط ميرنا الهلباوي بمحمد عطية، في منتصف أكتوير الماضي، اذ شارك الأخير عبر حسابه بـموقع تبادل الصور والفيدويهات «إنستجرام»، صورة تجمعهما وعلّق عليها: «حب»، كما نشر فيديو ظهر فيه مع «ميرنا»، وهما يرقصان في حفل زفاف إلى جانب الفنانة هنا الزاهد التي علقت على صورتهما قائلة: «الثنائي المفضل لدي».

ميرنا الهلباوي تعلن انفصالها عن محمد عطية

بدأ الجدل يثار حول الثنائي ميرنا الهلباوي ومحمد عطية بعدما أعلنت الأولى انفصالهما فى الرابع من يوليو الماضى الأمر الذي تعجب له الجمهور وانقلبت له السوشيال ميديا، اذ نشرت ميرنا عبر خاصية ستورى بحسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، صورة مكتوب عليها "سينجل.. الحمد لله على كل شيء"، كما حذفت ميرنا صورها مع محمد عطية والتى نشرتها على حسابها طوال فترة خطبتهما، دون الكشف عن أسباب الانفصال، وحذف أيضا محمد عطية بعض الصور من على حسابه على إنستجرام التى تجمعه بميرنا الهلباوى من ضمنها صور الخطوبة، فيما ترك مجموعة أخرى من الصور التى تجمعهما مع بعض. الأصدقاء.

ولم يعلق الفنان محمد عطية على الإطلاق بخصوص خبر الانفصال، كما أنه لم يحذف صوره برفقة ميرنا، التى جمعتهما فى الرحلات والنزهات المختلفة التى عكست حبهما لبعضهما ومدى السعادة التى يعيشونها.

ميرنا الهلباوي ومحمد عطية يثيران الجدل بصداقتها رغم انقصالهما

عاد ارتباط الثنائي مرة أخرى لمنطقة الصداقة، محتفظين بذكرياتهما وتبادل الأحاديث بينهما، ما أثار التساؤلات لدى جمهور المتابعين، ورغم انفصال الثنائي عاطفيًا، إلا أن علاقة الصداقة بينهما ما زالت مستمرة، وهو ما ثبت بعد حوالي أسبوعين من فسخ خطبتهما، إذ حل عيد ميلاد الفنان محمد عطية، ولم تتغافل ميرنا وقتها، تهنئته، من خلال التعليق عبر حسابه على «إنستجرام»: «متأخرة بس مش مهم، كل سنة وأنت طيب وناجح ومبسوط، ومحقق كل اللي نفسك فيه، ومش هطول في الكلام عشان بيحصل حوارات».

وعلى الفور، أعاد عطية مشاركة المنشور مُجددا عبر حسابه الشخصي على «انستجرام»، قائلا: «وأنتي طيبة ومرتاحة ومبسوطة، ومبروك على التوقيع، رغم إنها متأخرة شوية، دايمًا ناجحة ومحققة اللي نفسك فيه» الأمر الذي أثار الجدل حولهم مرة أخرى.

ميرنا الهلباوي ومحمد عطية يتراجعان عن انفصالهما

وتراجع محمد عطية ميرنا الهلباوى عن فكرة انفصالهما بعد نحو شهر بالتمام منذ إعلان فسخ خطوبتهما يوم 4 يوليو ماضى، مؤكدين أن قصة حبهما لم تنته وأن بعدهما عن بعض كانت أكبر غلطة لهما، اذ نشرت ميرنا صورة تجمعها بعطية عبر حسابها على إنستجرام،وعلقت عليها: "لم تنته بعد.. سنستمر فى النضال من أجل حبنا"، فيما رد عليها عطية، من خلال التعليقات، قائلا: "بعدنا كان أكبر غلطة، أنا ماليش غيرك وانتى أحسن حاجة حصلتلى فى حياتى"

محمد عطية وميرنا الهلباوي تلحقهم شائعة الإنفصال للمرة الثانية

أثار الثنائي ميرنا الهلباوي والفنان محمد عطية حيرة الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بسبب أفعالهم الأخيرة التي نوهت عن انفصالهم للمرة الثانية بعد عودتهم مرة أخرى منذ مايقرب من أسبوعين، اذ تجاهل الفنان عطية الإحتفال بذكرى ميلاد خطيبته ميرنا الهلباوي الذي يتزامن مع اليوم الجمعة، اذ نشرت الهلباوي مجموعة من تهنئات أصدقائها بهذا اليوم عبر خاصية استوري بحسابها الرسمي عبر موقع انستجرام، لكن لم يظهر محمد عطية في أي منهم.

واستعجب الجمهور من أنه في نفس اليوم قامت الهلباوي أيضا بحذف جميع صورها مع محمد عطية عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وايضا قاما هذان الثنائي بإلغاء متابعة بعضهما، ويتواجد محمد عطية في بيروت لمتابعة بعض الأعمال ويشارك جمهوره بصور له من هناك دون الاهتمام بعيد ميلاد ميرنا، وحتى الآن لم يعلق أي منهما على الأمر.

محمد عطية ينفي انفصاله عن الهلباوي

نفى الفنان محمد عطية، بشكل غير مباشر، أنباء انفصاله عن الكاتبة ميرنا الهلباوي، التي تم تداولها في المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا للمرة الثانية، خلال الأيام القليلة الماضية، مُهنئًا إياها بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر محمد عطية صورة تجمعه مع ميرنا عبر خاصية ستوري لحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلق قائلًا: احتفال مؤقت لحد ما نخلص اللي ورانا ونحتفل بعيد ميلاد أحلى البنات.