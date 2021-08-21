/646404/المالية-اللبنانية-تقترح-فتح-حساب-مؤقت-فى-مصرف-لبنان-لتغطية-دعم-المحروقات

يسعي الرئيس اللبناني إلى حلحلة أزمة المحروقات،في ظل الأزمات اللبنانية المتتالية ، كما وافق على اقتراح المقدم من وزارة المالية بفتح حساب مؤقت من مصرف لبنان لتغطية دعم المحروقات.

دوت الخليج يرصد اجراءات الحكومة اللبنانية للتصدي لأزمة المحروقات أزمة المحروقات فى لبنان وأضافت الرئاسة اللبنانية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، بضرورة تأكد الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية بالتنسيق لمنع تخزين مواد المحروقات البنزين والمازوت والغاز الطبيعي أو احتكارها. وأضافت اتفقنا على إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش لجميع موظفي الإدارة العامة.

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