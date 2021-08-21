/646398/الملك-عبدالله-يستقبل-الشيخ-طحنون-بن-زايد-ويؤكد-على--ضرورة-التنسيق-بين-البلدين

استقبل الرئيس الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت الموافق 21\8\2021، وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني بالإمارات.

العلاقات الاردنية الامارتية

و حضر اللقاء الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، مثمنا العلاقات الأخويةو التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين والشعبين و بحث سبل تطوير التعاون في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة

التنسيق المشترك

وبحسب ما جاء فى وكالة الأنباء الأردنية "بترا" تطرق اللقاء إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة، فضلا عن بحث مساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، والتأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

كما نقل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان إلى الملك عبد الله الثاني العامل الاردني ، تحيات سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.