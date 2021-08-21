عروض تقسيط موبايلات بدون فوائد مع أمان في مصر 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت شركة أمان عبر موقعها الإلكتروني عن عروض تقسيط موبايلات بدون إضافة فوائد، وذلك على العديد من الهواتف الذكية منها: نوكيا وسامسونج. ويتم ذلك من خلال موقع الشركة الرسمي، عليك فقط إختيار المنتج واستكمال نموذج الطلب واختيار نظام الدفع. وتصل فترة السداد إلي 18 شهراً، من خلال البنك الاهلي المصري، من من خلال بريميوم كارد.

أنظمة تقسيط موبايلات أمان

يتطلب للاستفادة من عروض تقسيط أمان دفع 10% من قيمة أغلب المنتجات، حيث لا يقتصر الأمر على تقسيط موبايلات أمان فقط، بل وهناك العديد من المنتجات والأجهزة الكهربائية والذكية الهامة، مثل:

تقسيط الهواتف الذكية.

عروض الأجهزة اللوحية (لاب توب، ايباد).

ثلاجات شارب.

مبرد مياه الترا على الأرض.

شاشات سامسونج، ومختلف الأنواع الأخرى.

أنظمة مكبرات الصوت، وسماعات الأذن.

مختلف أنواع الباور بانك.

ساعات سامسونج، وآيربودز آيفون.

وغيرها من العديد من الأجهزة الكهربائية والذكية، والتي يمكنك الاطلاع عليها من خلال رابط موقع أمان الرسمي.

عروض تقسيط الموبايلات

وتتضمن مجلة عروض تقسيط الموبايلات بدون فوائد المقدمة من أمان، مختلف أنواع الهواتف الذكية المميزة، والتي تلقي معدلات طلب عالية في الأسواق المصرية، وذلك نظراً لجودتها وأسعارها المميزة والمناسبة للجميع، والتي تتمثل في:

– هاتف الكاتيل مزود بشريحتين اتصال، 64 جيجا بايت، و4 رام. يصل سعره إلي 2,222, جنيه مصري، بدون فوائد بمقدم 10%.

– سامسونج جالاكسي A51, مزود بشريحتين للاتصال، و 128 جيجابايت، رام 6 جيجا. يصل سعره إلي 4,400 الف جنيه مصري، بأقل فائدة.

– هواوي نوفا at, بشريحتين اتصال، 128 جيجابايت، رام 8 جيجا. بدون فوائد بمقدم 10%.

وغيرها من عروض التقسيط، والتي يمكنك التعرف عليها من خلال مجلة عروض تقسيط موبايلات من أمان التالية:



