شمال سيناء تسجل نسبة نجاح 82% فى الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وأعلن وكيل الوزارة، فى بيان صادر اليوم السبت، أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بلغ 2669 طالبًا وطالبة، نجح منهم 2187 طالبًا وطالبة، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الثانى بلغ 432 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب الراسبين 50 طالبا وطالبة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن نسبة النجاح فى إدارة نخل التعليمية بلغت 100%، وفى إدارة بئر العبد بلغت 90%، وفى إدارة الشيخ زويد بلغت 86.6%، وفى إدارة العريش بلغت 80.2%، وفى إدارة الحسنة بلغت 63.8%، وفى إدارة رفح بلغت 58.2%.

وتقدم وكيل الوزارة بالتهنئة للطلاب الناجحين على مستوى المحافظة، كما تقدم وكيلة الوزارة بالتهنئة لأسر طلبة وطالبات الثانوية العامة الذين بذلوا أقصى جهد مع أبنائهم خلال العام الدراسى.