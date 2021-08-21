الأوقاف: «الوفاء وحفظ الجميل» موضوع خطبة الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - ووجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى تصريح اليوم، جميع الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مضيفا: "نثق فى سعة أفق الأئمة العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة".

ودعا الله - العلى القدير - أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.