/646411/صراع-الهبوط-تشكيل-البنك-الأهلى-أمام-غزل-المحلة

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وأعلن خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلى تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة وجاء التشكيل كالتالى : تشكيل البنك الأهلى لمواجهة غزل المحلة حراسة المرمى:محمود الزنفلي . الدفاع: أسامة إبراهيم، محمد فتحي، محمد دبش، عاصم صلاح. خط الوسط: أحمد ياسين، حسام الصانع موسي دياوارا، محمد بسيوني. الهجوم: فادي فريد، أحمد على. ويجلس على دكة البدلاء كل من: أحمد صبحي، محمد كوفي، محمود قاعود، محمود سيد، بهاء مجدي، معروف يوسف، محمد ميدو، فالديميرو لاميرا، شادي رضوان ويحتل المحلة المركز الرابع عشر في جدول الدوري الممتاز برصيد 34 نقطة وذلك بعدما حقق الفوز سبع مباريات والخسارة في 11 مباراة والتعادل في 13 مباراة فيما يتبقى للفريق ثلاث مباريات أمام البنك الأهلي بإستاد بترو سبورت والمقاولون بإستاد غزل المحلة وبيراميدز بإستاد الدفاع الجوي.

جدول ترتيب الدوري المصري:

1- الزمالك 70 نقطة.

2- الأهلي 68 نقطة.

3- المصري البورسعيدي 49 نقطة.

4-سموحة 44 نقطة

5- بيراميدز 43 نقطة.

6- الاتحاد السكندري42 نقطة.

7- إنبي 39 نقطة.

8- طلائع الجيش 38 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة.

10- الجونة 37 نقطة.

11- مصر للمقاصة 37 نقطة.

12- الاسماعيلي 37 نقطة.

13- غزل المحلة 34 نقطة.

14- المقاولون العرب 32 نقطة.

15- البنك الأهلي 29 نقطة.

16- أسوان 27 نقطة.

17- وادي دجلة25 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 23 نقطة.

وضمت القائمة 20 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمد الجباس - جون أنطوي.

غيابات بيراميدز

حارس المرمي شريف إكرامي ورمضان صبحي وعبد الله السعيد.

نتيجة مباراة بيراميدز والمصري حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على فريق بيراميدز ، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الجولة الثلاثون من منافسات الدوري الممتاز، على ملعب الأسكندرية.

نجح إسلام عطية لاعب فريق المصري البورسعيدي بإحراز الهدف الأول في المباراة والوحيد في الشوط الأول في شباك بيراميدز، في الدقيقة التاسعة والثلاثون من عمر المباراة، من خلال عمر كمال أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها إسلام عطية برأسية قوية من أمام المرمى لم يستطع الحارس مهدي سليمان التعامل معها لتمر داخل المرمى.

واصل فريق بيراميدز في محاولات عديدة في تسجيل هدف في الشوط الاوول قبل نهايته، بعد هدف عطية ولكن دفاعات المصري نجحت في توقف سيل هجمات الفريق السماوي.