/646410/والدة-الطفل-الغائب-منذ-24-يوما-تكشف-تفاصيل-مثيرة-في-إختفاء-نجلها-فيديو

ناشدت والدة محمد خالد ، الطفل الغائب عن منزله منذ 24 يوما، الأهالي ومؤسسات الدولة بالوقوف بجوارها من أجل العثورها على فقيدها وفلذة كبدها كما وصفت متأثرة بالدموع، وذلك خلال حوار خاص مع دوت الخليج.

والدة الطفل الغائب منذ 24 يوما تكشف تفاصيل مثيرة في «إختفاء» نجلها «فيديو»

وقالت والدة محمد خالد : " إبني خد الفلوس نزل جاب الأيس كريم وبعدها أختفى، أنا ليا فترة ببحث عن إبني ومش لاقياه، أرجوكم أرحموا قلبي وعرفوني هو فين سواء حي أو ميت".

وواصلت : "محمد نجلي لم يخرج من الشارع، وكاميرات المراقبة لم ترصده خارج الشارع، وبالتالي هو موجود داخل الحارة لم يخرج منها، وأطالب بالبحث الجنائي في القضية".

وأضافت: " أنا تعبت، ولا أعلم كيف حاله في تلك الفترة ، هل يمكن الشعور بقلب طفلك وأنت بعيد عنه، شعور مؤلم على قلب أي أم".

والدة الطفل الغائب تناشد الجميع بالبحث عن نجلها

وأستكملت: " كان نفسي أجيب لـ محمد تورتة في عيد ميلاده اللي فات وهو غائب عني ، ومن المفترض إلتحاقه بالمدرسة خلال العام المقبل، وبدعى ربنا أني لو مليش نصيب أعثر على محمد أن يجعل يومي قبل هذا اليوم".

وواصلت : " أنا أتهم الجميع ، لطالما نجلي لم يخرج من الشارع، فالجميع متهم، وأتمنى الوقوف بجانبي من جانب الجميع، وجوزي غلبان "أحنا ناس على قدها"، وجوزي نزل الشغل رغم الظروف لأن ملناش أي مصدر دخل أخر".

وزادت:" أتمنى أن يقوم البحث الجنائي بالبحث في الموضوع، أرجوكم أقفوا جمبي وهاتولي حق إبني".

والدة محمد خالد تستغيث بالرئيس السيسي

وأردفت: " كنا بنجيب الفاكهة مرة واحدة في الشهر، وإحنا ظروفنا على قدها، وراضيين بستر ربنا ، ومحمد مش تايه، لو كان تايه كان رجع بعد الحرقة دي كلها".

وأختتمت: " أناشد الرئيس السيسي بالوقوف معي من أجل إيجاد محمد ، أرجوك ياسيادة الرئيس أنا مليش سند أقف جمبي".