بإطلالات جذابة..مني ذكي وأحمد حلمي يخضعان لجلسة تصوير جديدة

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دوت الخليج يرصد أحدث إطلالات أحمد حلمي ومنى زكي

ظهر الثنائي في صور منفردة ولم تجمعهم صورة واحدة خلال الجلسة، وكان صورهم مختلفة وعميقة اذ اعتمد أحمد حلمي على اللون الأسود في ملابسة وفي صورة ظهر يرتدي قبعة وفي صورة أخرى ربط شعره بوشاح.

أما عن منى زكي فحبذت مزج الألوان مع الطبيعة الخلابة فارتدت بلوزة باللون الأزرق الفاتح، وربطت شعرها بوشاح على الطريقة الأفريقية.

منى زكي وأحمد حلمي يشاركان الجمهور فيديو كوميدي

ويمثل الثنائي منى زكي والفنان أحمد حلمي ثنائي رائع داخل الوسط الفني وخارجه، وكان شارك حلمي، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو كوميديًا مع زوجته النجمة منى زكي عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهرا فيه وهما يقلدان حلقة الإعلامية مريم أمين في برنامج المقالب "حيلهم بينهم" للمذيع عمرو رمزي، ولاق الفيديو تفاعلا جماهيريا رائعا.

منى زكي تشهد حالة من الإذهار السينمائي

تشارك الفنان متنى ذكي الفنان أحمد السقا بفيلم "العنكبوت" التي تدور أحداثه فى قالب من الأكشن والرومانسية، وهى النوعية التى يفضلها أحمد السقا، ويغلب على الفيلم طابع الإثارة والتشويق، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة، ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدى القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.

تجتمع أيضا منى ذكي مع الفنان محمد هنيدي بعد 23 عاما من خلال فيلم «الجواهرجي» التي تدور أحداثه في إطار كوميدي، والعمل من بطولة محمد هنيدي، منى زكي، آسر ياسين، أحمد حلاوة وريم مصطفى، إنتاج وليد صبري وإخراج إسلام خيري.