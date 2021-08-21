الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا يعد واجبًا مدنيًا

/646407/الرئيس-الإيطالي-سيرجيو-ماتاريلا-الحصول-على-التطعيم-ضد-فيروس-كورونا-يعد-واجبا-مدنيا

قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إن الحصول على اللقاح المضاد فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 يعد واجبًا مدنيًا.

دوت الخليج يرصد ما ذكره الرئسي الايطالي بشأن فيروس كورونا لقاح فيروس كورونا وأضاف ماتاريلا - وطبقا لما جاء فى وكالة الانباء الايطالية (أنسامد) - إن "المسئولية تبدأ بأنفسنا وإن الحصول على اللقاحات واجب ولد من واقع ملموس يُظهر أن اللقاح هو أكثر الوسائل فعالية التي لدينا تحت تصرفنا للدفاع عن أنفسنا وحماية أضعف منها والأكثر تعرضا لأخطار جسيمة". فيروس كورنا المستجد فى ايطاليا وتابع ماتا ريلا : "وجدنا أنفسنا أكثر هشاشة مما كنا نعتقد بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، مؤكدا عانينا من الألم والخوف والعزلة ولكن في المجتمع وجدنا موارد ثمينة حاسمة للتأكد من أن آمالنا وتطلعاتنا لن يتم اقتلاعها ويمكن أن تجد التأكيد والتنمية".

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