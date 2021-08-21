نشرة حوادث دوت الخليج أبرزها: «أب يشعل النيران في زوجته وابنتيه ببني سويف و انتحار شاب في البحيرة ووقف تنفيذ حكم الحجز على شقة الزمالك»

/646405/نشرة-حوادث-تحيا-مصر-أبرزها--أب-يشعل-النيران-في-زوجته-وابنتيه-ببني-سويف-و-انتحار-شاب-في--البحيرة-ووقف-تنفيذ-حكم-الحجز-على-شقة-الزمالك

شهدت محافظات مصر، اليوم السبت، عددًا من الأخبار، الذى هزت الرأى العام، رصدها قسم حوادث، في إطار نشرة إخبارية، وأبرزها: «أب يشعل النيران في زوجتة وبناتة وانتحار شاب في ظروف غامضة ببنى سويف وكشف غموض وفاة طفلة حلوان أعلى سطح منزلها وشقة الزمالك الشهيرة بمغارة على بابا».

أب يشعل النيران في زوجته وابنتيه ببني سويف

سادت حالة من الفزع وسط أهالي مدينة بنى سويف، صباح اليوم السبت، عندما أشعل أب النيران في زوجته وبناتة بسبب رفضهم بيع الشقة، وعلى الفور انتقلت الاجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، و تم نقل المصابين إلى المستشفى والقبض على الأب المتهم .

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن الأب قام بسكب «بنزين» على زوجته وبناتة لمشاكل عائلية ورغبة الأب فى بيع شقة سكنهم ورفض الأسرة لذلك، تم احتجاز الأم وأبنائها البنات داخل قسم الحروق بمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم .

انتحار شاب في ظروف غامضة

وفى سياق اخر انتحر شاب صاحب 33 عامًا، حيث شنق نفسه داخل قطعة أرض بجوار موقف السيارات بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، و على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم نُقل جثة المنتحر إلى مشرحة مستشفى كوم حمادة المركزي، في الوقت الذي تكثف فيه وحدة المباحث بمركز الشرطة جهودها لكشف ملابسات الحادث ودوافع الانتحار.

عدم وجود شبهة جنائية

وفى واقعة طفلة حلوان كشفت تحقيقات النيابة العامة، بعدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة الطفلة، وذلك بعد إبلاغ رئيس مباحث قسم شرطة حلوان المقدم أحمد فرج بتغيبها عن المنزل، إلا أنهم عثروا عليها محشورة بين الأخشاب أعلى سطح المنزل.

وأكدت التحقيقات الأولي لرجال المباحث، أن الفتاة علقت بين الأخشاب والطوب فوق سطح المنزل، وأن شقيقها كان يلعب معها في المكان، وعندما نزل إلى شقتهم سألته والدته عن شقيقته، ليخبرها أنها تلعب ولم يشاهدها، وتم استبعاد وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وفي سياق أخر قررت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار أحمد يوسف، وقف إجراءات تنفيذ حكم الحجز على شقة الزمالك الشهيرة بمغارة على بابا الصادر لصالح خالد محمد حامد شقيق زوجة صاحبها، كون التنفيذ تم بالمخالفة للقانون، والتي لا تزال قيد الجرد من قبل الجهات الأمنية والقضائية المختصة. جاء ذلك بعدما تقدم صاحب شقة الزمالك المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، بإشكال رقم 935 لسنة 2021 تنفيذ وقتي مستعجل، أمام المحكمة، واختصم فيه 3 أشخاص، حيث نظرته المحكمة على مدار عدة جلسات، ثم أصدرت فيه الحكم السابق.

وكانت الأجهزة الأمنية والقضائية تحفظت على محتويات شقة الزمالك أو مغارة علي بابا؛ المعروفة إعلامية فى نهاية شهر مايو الماضي، حيث وجد بها ذهب وأوسمة ونياشين وصناديق من المجوهرات.