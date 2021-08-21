/646403/القبض-على-متهم-بقتل-سائق-توك-توك-في-الدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، في كشف غموض جريمة العثور على جثة سائق «توك توك» بالدقهلية وتحديد وضبط مرتكب الجريمة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة سائق توك توك بالدقهلية

تفاصيل الجريمة

وكان تبلغ إلى مركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة شاب بدائرة المركز، وما أتضح أنه سائق «توك توك» مقيم بدائرة المركز، مصاب بجرح بالرقبة، والعُثور بجواره على سلاح أبيض «سكين» وهاتف محمول، وما قرره والده عامل - مقيم بذات العنوان بخروج ابنه للعمل على مركبة «توك توك» ملك والدة المجنى عليه، وعدم عودته وعلمه بوفاته بعد.

فقد توصلت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن الدقهلية إلى أن وراء ارتكاب الجريمة عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أمام جهات التحقيق اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بتعرفه على المجنى عليه حال تردده على دائرة مركز شرطة السنبلاوين واستقلاله مركبة «توك توك» رفقة المجنى عليه وبتاريخ الواقعة تقابلا بناءًًً على ميعاد سابق بعد إيهامه للمجنى عليه بأن بحوزته بعض البضاعة يرغب فـى توزيعها وبعد تقابلهما وتناولهما العشاء طلب منه توصيله إلى أقرب مكان لدائرة مركز شرطة ديرب نجم المتاخم لدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وخلال السير بالطريق طلب منه التوقف وبعد نزوله غافله وتعدى عليه بالسكين المعثور عليها بجوار جثة المجنى عليه فأودى بحياته وقام بدفعه خارج المركبة، واستولى عليها وقام بالهرب، كما تم ضبط مركبة «توك توك» المستولى عليها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.