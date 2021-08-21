/646401/النائب-عمرو-درويش-يطالب-بمتابعة-دقيقة-بشأن-تظلمات-نتائج-الثانوية-العامة

طالب النائب عمرو درويش ، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة الإهتمام بمتابعة أصداء نتائج الثانوية العامة، مشددا على دقة المتابعة بشأن فحص التظلمات على نتائج الثانوية العامة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب عمرو درويش بشلأن تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة

وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أنه على يقين كامل بأن القيادة السياسية ستكون كعادتها دائما على قدر تطلعات الشعب المصري، وأنها لن تدخر جهدًا في سبيل تحقيق العدل والمساواة.

وتجدر الاشارة إلى أن وزارة التريبة والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الإلكترونى لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة مجانًا ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم ١٣ سبتمبر القادم، وذلك عبر الرابط\

التالي: https://tazalom.emis.gov.eg

التنسيق للجامعات2021

وأوضحت الوزارة أن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر.

التظلمات وأشارت الوزارة إلى أن الطالب سوف يتسلم نتيجة الفحص إلكترونيًا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

هذا وانطلقت اليوم السبت الموافق 21\8\2021 المرحلة الأولى للتنسيق لدخول الجامعات بداية من فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى وحتى الأربعاء الموافق 25/8/2021، وذلك طبقا للحد الأدنى من المجموع.

وكانت وزارة التعليم العالى أعلنت الحد الأدنى لطلاب الشعبة الادبية بالمرحلة الأولى للتنسيق عند 328 درجة فأكثر، بنسبة 80.00% وبإجمالى عدد طلاب 16293.

وتتم اختيار الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لوزارة التعليم العالي ويبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، ككما شددت الوزارة على ضرورة التزام الطلاب الطلاب بالاجراءات الاحترازية اراتداء الكمامات، لافتة إلى أنه لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.