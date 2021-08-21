/646400/التشكيل-الرسمي-لفريق-الاتحاد-السكندري-أمام-الإنتاج-الحربي

ألن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، حسام حسن، عن تشكيل فريقة امام فريق الإنتاج الحربي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثاني والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على استاد الأهلي وي السلام وتنقل أحداث المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

تشكيل الاتحاد السكندري

في حراسة المرمى محمد صبحي

في خط الدفاع : داميون لوي - السيد سالم، هشام صلاح - صبري رحيل

في خط الوسط : خالد الغندور - أحمد منجا - أحمد حجي

في خط الهجوم: فوز الحناوي - عبد الغني ممحد - أحمد راشد

موقف الفريقين في الدوري

ويحتل الإنتاج الحربي المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 57 هدفاً.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

كانت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين دون رد سجلهم روماريو وليامز ورزاق سيسيه بالجولة 15 للمسابقة على إستاد الاسكندرية.

والتقى الانتاج والاتحاد في 21 مباراة قبل صدام الليلة انتهت 9 لقاءات منها بالتعادل مقابل 7 انتصارات للاتحاد وخمسة لزعيم الثغر.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل اللقاء

1- الزمالك 76 نقطة.

2- الأهلي 72 نقطة.

3- المصري 49 نقطة.

4- بيراميدز 49 نقطة.

5- سموحة 47 نقطة.

6- الاتحاد السكندري 43 نقطة.

7- إنبي 43 نقطة.

8- طلائع الجيش 40 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا 38 نقطة.

10- مصر للمقاصة 37 نقطة.

11- الجونة 37 نقطة.

12- الإسماعيلي 37 نقطة.

13- المقاولون العرب 35 نقطة.

14- غزل المحلة 34 نقطة.

15- البنك الأهلي 32 نقطة.

16-وادي دجلة 28 نقطة.

17- أسوان 27 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 26 نقطة.