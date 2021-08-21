/646396/التعادل-السلبي-يحسم-لقاء-كريستال-بالاس-وبرينتفورد-بالدوري-الإنجليزي

حسم التعادل السلبي بدون أداف لقاء فريق كريستال بالاس وبرينتفورد، في لقاء الأسبوع الثاني من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سيلهاريست بارك.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

شهدة أحداث المباراة على ضغط من قبل الفريقين طوال اللقاء، في محاولة تحقيق الفوز، ولكن التعادل وتألق دفاعات الفريقين، يحسم اللقاء بين الطرفين في ثاني جولة للدوري الإنجليزي الممتاز.

بداية سيئة لبيرنلي

خسر نادي بيرنلي في المباراة الأولى من الموسم الجديد في البريميرليج له من برايتون بهدفين لهدف، ليستقر في المركز الـ14 دون رصيد من النقاط.

ويسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إلى التأكد من جاهزية لاعبيه قبل خوض الموسم الجديد في البريميرليج الذي ينطلق الجمعة المقبل.

نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي

استهل ليفربول الإنجليزي بتحقيق الفوز على فريق نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، عن طريق فيرمينيو، وصلاح وجوتا، وغياب السنغالي سديو ماني عن ترك بصمته في اللقاء الأول للفريق في البريميرليج.

نجح ليفربول في تسجيل الهدف الثاني في المباراة عن طريق روبيرتو فيرمينيو، في الدقيقة الخامسة والستون من عمر المباراة، ليؤكد على نتيجة المباراة، بعد محاولة ومباغته من السنغالي ساديو مانى، لتصتدم بالدفاع وتصل لصلاح ويمررها لفيرمينيو بأرضية زاحفة على الطرف الأخر من الملعب.

بهدف رائع.. فاردي يقود ليستر سيتي لحصد الثلاث نقاط من ولفرهامبتون ضرب ديجو جوتا بالهدف الأول له في ااول مباراة لفريقة في انطلاقة بطولة الدوري الإنجليزي الممتازن في شباك نوريتش سيتي، لتكون أول بدايته أهدافة في موسم 2021 /2022 في شباك نوريتش.

وخاض ليفربول خلال استعداداته للموسم الجديد حتى الآن 7 مباريات ودية، حيث تعادل مع إنسبروك النمساوي 1-1 في مباراة لمدة 30 دقيقة، وتعادل بنفس النتيجة مع شتوتجارت الألماني في لقاء لمدة نصف ساعة أيضا.