التعادل الإيجابي يحسم لقاء ليدز وإيفرتون«فيديو»

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حسم التعادل الإيجابي لقاء، ليدز يونايتد وإيفرتون، بنتيجة هدفين مقابل هدفين في لقاء الأسبوع الثاني من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب إيلاند رود.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل

سجل دومينيك كالفيرت لوين الهدف الأول في المباراة في الدقيقة التاسعة والعشرون من عمر اللقاء، لصالح إيفرتون، ليتقدم فريقة في نتيجة المباراة في النصف ساعة الأولى من اللقاء.

الدوري الانجليزي | ليدز يونايتد x ايفرتون 2-2 | الاهداف كاملة



-@yd7_7p pic.twitter.com/hv2DSZhiDv — هناااااا عبدالعزيز- YD7_7p (@7pYd7) August 21, 2021

عاد ماتيوز كليتش لاعب فريق ليدز يونايتد بهدف التعادل في الدقيقة الواحد والأربعون من عمر اللقاء.

برغم تواجد ريتشارلسون والذي جاء من المشاركة مع البرازيل في كوبا أمريكا ولكنه لم يتأخر عن الفريق وشارك بكل قوة.

وفي الموسم الماضي لعب ليدز يونايتد أمام إيفرتون في مبارتين في مسابقة الدوري الإنجليزي فقط.

كان اللقاء الأول على ملعب جوديسون بارك معقل فريق إيفرتون وفاز ليدز بهدف نظيف سجله رافينها.

أما اللقاء الثاني فكان على ملعب ايلاند رود معقل ليدز، وفاز إيفرتون هذه المرة بهدفين مقابل هدف واحد.

سجل أهداف الضيوف كلا من، سيغوردسون ودومينيك كالفيرت ليوين، أما هدف ليدز جاء عن طريق رافينها.

بالإضافة غلى ذلك يعتبر رافينها له حظ كبير أمام إيفرتون وسكون الورقة الرابحة للمدرب مارسيلو بيلسا في هذا اللقاء.

بداية سيئة لبيرنلي

خسر نادي بيرنلي في المباراة الأولى من الموسم الجديد في البريميرليج له من برايتون بهدفين لهدف، ليستقر في المركز الـ14 دون رصيد من النقاط.

ويسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إلى التأكد من جاهزية لاعبيه قبل خوض الموسم الجديد في البريميرليج الذي ينطلق الجمعة المقبل.

نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي

استهل ليفربول الإنجليزي بتحقيق الفوز على فريق نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، عن طريق فيرمينيو، وصلاح وجوتا، وغياب السنغالي سديو ماني عن ترك بصمته في اللقاء الأول للفريق في البريميرليج.

نجح ليفربول في تسجيل الهدف الثاني في المباراة عن طريق روبيرتو فيرمينيو، في الدقيقة الخامسة والستون من عمر المباراة، ليؤكد على نتيجة المباراة، بعد محاولة ومباغته من السنغالي ساديو مانى، لتصتدم بالدفاع وتصل لصلاح ويمررها لفيرمينيو بأرضية زاحفة على الطرف الأخر من الملعب.

بهدف رائع.. فاردي يقود ليستر سيتي لحصد الثلاث نقاط من ولفرهامبتون ضرب ديجو جوتا بالهدف الأول له في ااول مباراة لفريقة في انطلاقة بطولة الدوري الإنجليزي الممتازن في شباك نوريتش سيتي، لتكون أول بدايته أهدافة في موسم 2021 /2022 في شباك نوريتش.

وخاض ليفربول خلال استعداداته للموسم الجديد حتى الآن 7 مباريات ودية، حيث تعادل مع إنسبروك النمساوي 1-1 في مباراة لمدة 30 دقيقة، وتعادل بنفس النتيجة مع شتوتجارت الألماني في لقاء لمدة نصف ساعة أيضا.