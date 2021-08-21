/646392/عميد-الدراسات-العليا-يكشف-مؤشرات-تنسيق-الثانوية-العامة-2021-فيديو

بدأ عميد كلية الدراسات العليا حديثه لموقع دوت الخليج بتهنئة طلاب الثانوية العامة بنجاحهم هذا العام بعد الإنتهاء من العام الدراسي الأطول في تاريخ العملية التعليمية بسبب ظروف فيروس كورونا، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

عميد الدراسات العليا يكشف مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2021

وكشف الأستاذ الدكتور السيد خاطر: " هناك ثلاث كليات مسؤولة عن عملية التنسيق وفتح أبواب معاملها للطلاب لتسجيل الرغبات منها كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية وكلية الهندسة وكلية الزراعة وكل ذلك بتعليمات من الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة".

وأستكمل حديثه عن خدمات المعامل المقدمة من الكليات أنها مجانية تمامًا فى كل المراحل بجانب أن المرحلة الأولي بدأت يوم ٢١ أغسطس وستنتهي يوم ٢٥ أغسطس الجاري ويمكن للطالب تعديل الرغبات فى هذا التوقيت من ٢١ أغسطس إلى ٢٥ أغسطس وستظهر نتيجة تنسيق المرحلة الأولي يوم ٢٨ أغسطس

وأكد على الإلتزام الكامل بالإجراءات الإحترازية داخل المعامل بجانب وجود مسؤلين عن المعامل لمساعدة الطلاب فى تسجيل الرغبات إذا احتاج الطالب ذلك

عميد الدراسات الإحصائية يكشف عن نصائح للطلبة بشأن التنسيق

ووضح عميد الدراسات العليا للبحوث الإحصائية أن يمكن للطالب أن يقوم بعملية تسجيل الرغبات كاملة من المنزل دون أى مشاكل ولكن جامعة القاهرة تقدم خدمة تسجيل الرغبات فى معامل الكليات لمساعدة الطلاب فى عدم الوقوع فى المشكلات أثناء التسجيل

وأختتم حديثه بنصيحة لطلاب الثانوية العامة بتحديد مجالهم وتخصصهم المراد دراسته من وجهة نظرهم وطموحهم بالحديث مع الأسرة.