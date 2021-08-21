أستون فيلا يفوز علي نيوكاسل بثنائية نظيفة دون رد«فيديو»

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نجح فريق أستون فيلا في تحقيق فوز قوي وصعب على نيوكاسل، بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحقق أستون فيلا أولى انتصاراته في البريميرليج، بفوزه على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون مقابل، حيث افتتح داني إنجز التسجيل للفيلانز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بضربة مقصية رائعة.

:- استون فيلا 1 × 0 نيوكاسل يونايتد | هدف داني انجز ⚽️🎥#ليدز_يونايتد_ايفرتون



https://t.co/PB2xTYvXlI pic.twitter.com/tL1qPcAgEB — سناپ ⚽️ ک و ر ۃ (@Sports8H) August 21, 2021

الهولندي أنور الغازي أكد انتصار فيلا بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 63 من ضربة جزاء، ليحقق فريقه أول انتصار في البريميرليج، محتلاً المركز الثامن، فيما ظل نيوكاسل بدون رصيد من النقاط في المركز التاسع عشر.

الدوري الانجليزي | استون فيلا 2 × 0 نيوكاسل | هدف استون فيلا الثاني



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pic.twitter.com/USZfShmMVg — سناب igoal1 (@cafcl_4) August 21, 2021

وتعادل كريستال بالاس مع نظيره برينتفورد سلبياً بدون أهداف في نفس الجولة.

محمود تريزيجية

تعرض محمود تريزيجية لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، وانتهاء موسمه بشكل رسمى مع فريقه أستون فيلا. وغادر تريزيجيه ملعب لقاء ليفربول عند الدقيقة 79 من عمر الشوط الثانى بعد تعرضه للإصابة بعد تدخل عنيف من أرنولد لاعب ليفربول.

ماذا قدم تريزيجيه في هذا الموسم ؟

ووجه تريزيجيه الشكر للجهاز الطبي في منتخب مصر وكذلك رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، موضحا أنه وجد اهتماما كبيرا من مسئولي المنتخب واتحاد الكرة لمتابعة حالته الصحية.

قدم محمود تريزيجيه مستويات مميزة مع منتخب مصر، رغم الخروج المبكر وبالتحديد من دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الافريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين، حيث كان من بين اللاعبين القلائل الذين تمت الإشادة بهم.

تريزيجيه مع أستون فيلا

خلال الموسم الحالي مع نادي أستون فيلا استطاع محمود تريزيجيه المشاركة في 21 مباراة بينها 12 أساسيا وغاب عن الباقي بسبب إصابة الخلفية في بداية الموسم بمتوسط دقائق بلغت 56 في المواجهة الواحدة، استطاع خلالها تسجيل هدفين، وصنع هدفاً آخر.