التموين :الصيانة بسيستم الخبز والتموين 5 ساعات فقط من 9 مساء حتى الواحدة صباحاً الأربعاء المقبل

/646389/التموين-الصيانة-بسيستم-الخبز-والتموين-5-ساعات-فقط-من-9-مساء-حتى-الواحدة-صباحا-الأربعاء-المقبل

تلقى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من قطاع الرقابة والتوزيع التابع للوزارة حول آخر مستجدات صيانة قواعد البيانات وتطبيقات الخبز والتموين، وأفاد التقرير الوارد الى الدكتور علي المصيلحي النظام سوف يتوقف بالنسبة للمخابز والمطاحن البقالين التموينين بجميع المحافظات اعتبارا من الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء القادم وحتى الساعة الواحدة صباحا يوم الاربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري ولمدة 5 ساعات فقط.

دوت الخليج يرصد مواعيد عمل صيانة لسيستم الخبز فى التموين سيستم الخبز و اكد أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي أن عمليات الصيانة لسيستم الخبز والسلع التموينية يتم بصفة دورية لتحديث النظام وزيادة سرعته للتسهيل على المواطنين وسرعة حصولهم على مستحقاتهم سواء في الخبز او السلع التموينية. وأكد كمال أن عمليات الصرف للمواطنين لن تتأثر مشيرا الى أن الميعاد الذي تم اختياره في فترة تغلق فيها المخابز وكذلك منافذ صرف السلع التموينية.

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